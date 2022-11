Paraná confirma mais 1.973 casos de Covid; média móvel aumenta 531% em 2 semanas

O Paraná registrou mais 1.973 casos de Covid-19, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta sexta-feira (25). Não houve nenhuma morte. Nos últimos 7 dias, a média móvel de casos está em 1.457 ocorrências por dia, ou 531% de acréscimo em relação a 14 dias atrás, segundo números do boletim da Sesa desta sexta.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-confirma-mais-1-973-casos-de-covid-media-movel-aumenta-531-em-2-semanas/

Ministério da Saúde não comprou doses suficientes de vacina anticovid para 2023, diz transição

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) identificou que o Ministério da Saúde ainda não formalizou a compra de todas as doses que seriam necessárias para a campanha de vacinação contra a covid-19 do ano que vem. “O que temos de informação é que o contrato de entrega de vacinas está vigente, mas o ministério não fez solicitação de quantidades suficientes para o ano que vem”, afirmou o sanitarista Arthur Chioro, coordenador do grupo de transição da Saúde e ex-ministro da pasta.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/saude-nao-comprou-doses-suficientes-de-vacina-anticovid-para-2023-diz-transicao/

Ônibus escolar tenta passar por protesto em quartel no Paraná e leva tiros

Um ônibus escolar virou alvo de um ataque a tiros na cidade de Bandeirantes (norte do Paraná), depois que tentou passar por um proteste de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais. A ocorrência foi na noite de quarta-feira (24), por volta das 21h30.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/onibus-escolar-tenta-passar-por-protesto-em-quartel-no-parana-e-leva-tiros/

Em Curitiba, motoboy encontra suspeito de roubar moto, que reage a golpes de facão

Um motoboy de 46 anos acabou ferido a golpes de facão na tarde dessa sexta-feira (dia 25). A moto dele foi roubada há uma semana, dentro do condomínio onde mora, em Curitiba. Ele teve acesso a câmeras de segurança e conseguiu identificar o rosto do suspeito pelo roubo da moto.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/em-curitiba-motoboy-encontra-suspeito-de-roubar-moto-que-reage-a-golpes-de-facao/

Mistério: mulher é encontrada morta dentro de Loja Maçônica em Curitiba

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma Loja Maçônica na Rua Felinto Bento Viana, no bairro Portão, em Curitiba, na manhã desta sexta (25). Celine Pereira Antunes, 22 anos, foi encontrada por duas funcionárias da limpeza no meio de muito sangue. A porta estava arrombada e os vidros quebrados. Segundo informações da polícia, a vítima também era diarista na Loja Maçônica e teria sido atacada por um homem. Não era o dia de ela trabalhar no local.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/misterio-mulher-e-encontrada-morta-dentro-de-loja-maconica-em-curitiba/

Incêndio em supermercado em Curitiba provoca evacuação de emergência

Um incêndio provocou a evacuação do supermercado Condor, no bairro Bom Retiro, no começo da tarde dessa sexta-feira (dia 25). Segundo relato de clientes, uma fumaça densa e um cheiro muito forte tomou conta da loja. O alarme de incêndio disparou e eles foram orientados por funcionários a deixar o local.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/incendio-em-supermercado-em-curitiba-provoca-evacuacao-de-emergencia/

Paraná completa um ano sem pedágio e deve aplicar R$ 222 milhões em obras nas rodovias

O Paraná completa nesta semana um ano do fim da concessão dos pedágios do antigo Anel de Integração. Desde que o atendimento às rodovias estaduais e federais voltou a ser responsabilidade do Governo do Estado e da União, o investimento está sendo intenso em programas de obras, conservação, segurança e prestação de socorro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-completa-um-ano-sem-pedagio-e-deve-aplicar-r-222-milhoes-em-obras-nas-rodovias/

Inglaterra empata com os EUA e não consegue vaga antecipada às oitavas da Copa do Mundo

A Inglaterra empatou sem gols com os Estados Unidos nesta sexta-feira e justificou as preocupações do técnico Gareth Southgate, que não poupou críticas ao seu time durante a semana apesar da goleada sobre o Irã na estreia da Copa do Mundo. O treinador avisou que a seleção inglesa precisava melhorar muito para superar os americanos no Estádio Al Bayt, em Al Wakrah, e não viu grandes sinais de evolução. Como consequência, perdeu a oportunidade de garantir a vaga antecipada nas oitavas de final.

https://www.bemparana.com.br/esportes/copa-2022/inglaterra-empata-com-os-eua-e-nao-consegue-vaga-antecipada-as-oitavas-da-copa/

Neymar diz viver ‘um dos piores momentos da carreira’, mas projeta volta na Copa

Fora da segunda partida do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, contra a Suíça, na próxima segunda-feira, Neymar utilizou suas redes sociais para comentar o problema que o forçou a deixar o duelo com a Sérvia. O atacante teve lesão no ligamento lateral do tornozelo direito, além de um edema ósseo.

https://www.bemparana.com.br/esportes/copa-2022/neymar-diz-viver-um-dos-piores-momentos-da-carreira-mas-projeta-volta-na-copa/

Em Curitiba, transporte coletivo terá reforço nesta segunda-feira, dia de jogo do Brasil

A Urbanização de Curitiba (Urbs) irá reforçar a operação do transporte coletivo nesta segunda-feira (28/11), data do jogo do Brasil contra Suíça na Copa do Mundo do Catar. A partir das 11h, haverá reforço de frota nos terminais Portão, CIC, Capão Raso e Pinheirinho. Haverá ainda ônibus à disposição da fiscalização para suprir uma eventual demanda em outras regiões.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/transporte-coletivo-tera-reforco-nesta-segunda-feira-dia-de-jogo-do-brasil/

‘Não adianta apelar para quartéis ou ETs’, diz Barroso sobre manifestações golpistas

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta sexta-feira, 25, os protestos antidemocráticos organizados próximo a instalações das Forças Armadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não adianta apelar para os quartéis, apelar para extraterrestres”, ironizou o ministro ao pregar o respeito ao resultado das eleições.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/nao-adianta-apelar-para-os-quarteis-diz-barroso-sobre-manifestacoes-golpistas/