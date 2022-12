TJPR concede liminar para retomada da obra da Ponte de Guaratuba

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) concedeu nesta terça-feira (27) uma liminar que autoriza a retomada da construção da Ponte de Guaratuba (litoral do Paraná). Com isso, o Governo do Estado e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) podem dar continuidade aos trâmites burocráticos para a obra. A informação é da Agência Estadual de Notícias (AEN).

Paraná entra em novo alerta laranja para tempestade. Veja a previsão

O Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de alerta laranja para tempestade no Paraná. O alerta vale das 23 horas desta terça (27) até as 10 horas de quarta (28). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Covid-19: Saúde amplia vacinação para todas as crianças de 6 meses a 4 anos

Quase cem dias após aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde ampliou o público elegível para a vacina Pfizer Baby contra a covid-19. Agora, todas as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos (4 anos, 11 meses e 29 dias) podem receber dose. Antes, a pasta só recomendava, em decisão criticada por autoridades médicas, a imunização de pequenos diagnosticados alguma comorbidade.

Estimativa de prêmio da Mega da Virada 2022 aumenta para R$ 500 milhões

O prêmio da Mega da Virada 2022 bate recorde histórico com a nova estimativa, de R$ 500 milhões. O valor é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões, que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil. As apostas podem ser feitas até as 17h deste sábado (31/12). O sorteio será realizado também no sábado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h.

Fluxo em rodovia da Grande Curitiba nesta terça-feira tinha fila de mais de 20 km

O fluxo nas rodovias que cortam o Paraná é grande nesta terça-feira (27), especialmente naquelas que levam ao Litoral do Paraná e Santa Catarina. Segundo atualização do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) via Twitter, o começo da tarde tinha fila de 21 km na BR-277, sentido Litoral, com final da fila no km 61.

Jovem de 21 anos é salvo no meio da Represa do Passaúna, na Grande Curitiba

Um jovem de 21 anos foi salvo por frequentadores do Parque do Passaúna, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta manhã de terça-feira, 27 de dezembro.

Bilhetes com pedido de socorro salvam mulher mantida em cárcere privado pelo marido em Curitiba

Após uma denúncia anônima, a Guarda Municipal de Curitiba resgatou uma mulher que estava pelo menos há três dias em cárcere privado pelo marido, no bairro Campo do Santana. O flagrante foi na noite desta segunda (26). No local, os guardas encontraram o marido fazendo um churrasco com vários convidados, enquanto a vítima estava presa em um quarto.

Sob pressão, Exército antecipa posse de novo comandante

Indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o general Julio Cesar de Arruda assumirá o comando do Exército na próxima sexta-feira, 30, dois dias antes da posse presidencial. A definição da data coincide com o aumento da pressão de autoridades responsáveis pela segurança pública para acabar com a aglomeração de bolsonaristas no entorno do Quartel-General do Exército, em Brasília.

Curitiba tem festas de Réveillon para todos os gostos. Confira dez opções

Curitiba tem festas sim de Réveillon e para todos os gostos. Tem balada para quem gosta de dançar, rock n´ roll e menus incríveis. O Barulho Curitiba separou 10 opções.

Retrospectiva: Athletico gasta fortuna em reforços e colhe milhões em prêmios

A temporada 2022 marcou uma mudança na política do Athletico Paranaense. Se antes era um clube formador e vendedor, virou destaque no mercado da bola por investir pesado na aquisição de jogadores. As quatro contratações mais caras da história do clube ocorreram em 2022: Vitor Roque (R$ 24 milhões), Canobbio (R$ 15,2 milhões), Cuello (R$ 12,8 milhões) e Alex Santana (R$ 12,5 milhões).

