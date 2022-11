Athletico atropela o Botafogo na Arena e garante vaga na fase de grupos da próxima Libertadores

Está virando rotina. O Athletico, mais uma vez, garantiu o seu lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Na tarde deste domingo, na rodada derradeira do Campeonato Brasileiro e na despedida de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, do cargo de técnico, o Furacão fez o dever de casa e derrotou o Botafogo por 3 a 0, com gols de Adryelson (contra), Vitor Roque e Erick, todos na segunda etapa – e com destaque especial para o último tento, um golaço.

Felipão se aposenta como técnico e deve assumir cargo de diretor no Athletico

O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou na tarde deste domingo, 13, sua aposentadoria como treinador de futebol. Após comandar o Athletico-PR até a final da Libertadores contra o Flamengo, Felipão deixa o comando do clube e admitiu que deve assumir uma nova posição na equipe: diretor técnico.

Coritiba perde para o Cuiabá na última rodada e fica fora da Copa Sul-Americana

Em sua última partida no Brasileirão, o Coritiba perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, na tarde deste domingo (13), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O time paranaense precisava vencer para conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022. Com a derrota, fracassou no último objetivo do ano. Com o resultado, o Coritiba termina o Brasileirão 2022 com 42 pontos, na 15ª posição.

Parada da Diversidade de Curitiba altera o trânsito no Centro Cívico no feriado; veja como fica

Motoristas que trafegarem pela região do Centro Cívico nesta terça-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, deverão ficar atentos às mudanças no trânsito para a realização da Parada da Diversidade. O evento celebra a comunidade LGBTQIA+.

Confira as cinco atrações do Natal de Curitiba que retornam em 2022

Após dois anos de restrições, Curitiba volta a sentir plenamente o clima natalino. Nesta temporada de 2022, além das novidades, retornam à programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais as atrações que fizeram sucesso de público nas edições anteriores à pandemia e que ficaram suspensas para evitar aglomerações de público.

Ex-deputada Flordelis é condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido

A ex-deputada e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ) foi condenada hoje a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. Ela respondia por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosamente armada. Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi executado a tiros em junho de 2019, na residência da família, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Motorista de aplicativo reage a assalto e acaba assassinado a tiros em Curitiba

Um motorista de aplicativo que se preparava para iniciar o transporte de uma passageira, foi vítima de dois criminosos na noite de ontem, na Cidade Industrial de Curitiba. O trabalhador que não teve o nome divulgado estava em um veículo Sandero de cor branca, e foi até a Rua Vinte Cinco, às margens do Rio Barigui, na Vila Barigui.

Saúde registra 216 novos casos e zero mortes no boletim deste domingo no Paraná

O Paraná registrou neste domingo (13) mais 216 casos de Covid-19, mas nenhuma morte pela doença. Os dados estão no boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR).

Técnicos pedem vacinas para impedir que variantes sofram mutações

Diante do aumento de casos de covid-19, autoridades sanitárias internacionais estão em alerta. O registro de novos casos da doença tem a ver com o surgimento de novas subvariantes da Ômicron, BQ.1 e XBB. Segundo os primeiros estudos, elas podem ser mais transmissíveis e resistentes às barreiras vacinais.

Sem definições do novo governo, mercado vê risco fiscal

As incertezas que cercam a definição da política fiscal do governo eleito dominaram, na semana passada, as reuniões de dirigentes do Banco Central com representantes do mercado financeiro. Segundo relato de analistas, alguns deles já discutem a possibilidade de aumento da inflação e até de retomada do ciclo de alta de juros, como resultado de uma elevação dos gastos públicos.

Simulado de acidente com múltiplas vítimas chama a atenção na Grande Curitiba

Equipes da Guarda Municipal de Araucária, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Trânsito, Samu de Araucária, Empresa Transportes Sharp e S-21 foram mobilizadas para participar de um Simulado de Acidente com Múltiplas Vítimas que aconteceu no loteamento Vista Alegre, no Costeira, em Araucária. O exercício foi organizado pela empresa Via Dupla Transporte.

