Após dois anos de restrições, Curitiba volta a sentir plenamente o clima natalino. Nesta temporada de 2022, além das novidades, retornam à programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais as atrações que fizeram sucesso de público nas edições anteriores à pandemia e que ficaram suspensas para evitar aglomerações de público.

Com o tema Celebre a Vida, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começa no dia 22 de novembro. Nestes 32 dias serão cerca 130 atrações, a maior programação gratuita de fim de ano do país.

Parcerias

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br

Espetáculos e atrações do Natal que estarão de volta

Auto de Natal no Largo da Ordem

Superprodução em clima de ópera, o Auto Espírito de Amor e Confraternização é encenado nas janelas e sacadas de palacetes, prédios e igrejas do Centro Histórico, no Largo da Ordem do bairro São Francisco.

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o auto conta com um elenco de atores, bailarinos e cantores que celebram passagens bíblicas sobre a história do nascimento de Jesus Cristo.

O espetáculo começa nas janelas do Palacete Wolf e termina ao lado da Árvore da Vida, em frente à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no coração do Largo da Ordem. Personagens do Balé Brincante Natalino vão guiando o público como na procissão artística que celebra passagens bíblicas do nascimento de Jesus.

pelo trajeto das estações: Palacete Wolf; Solar da Cultura; ao lado da Casa Hoffmann; na frente do Memorial de Curitiba; Casa Hoffmann; e Árvore da Vida, em frente à Igreja da Ordem.

Data: de 22 de novembro a 1º de dezembro (terças, quartas e quintas)

Horário: 19h

Grátis, não precisa de agendamento

Roda-gigante da Vila Electrolux na Praça Santos Andrade

Mais disputada atração do Natal de Luz em 2019 e que também ficou suspensa em razão da pandemia, a roda-gigante da Praça Santos Andrade voltará com a Vila de Natal Electrolux. Nesta edição, a Vila de Natal abraçará toda a praça, oferecendo ao público atrações e decoração especial, como a Casa do Papai Noel e a Cozinha Electrolux, equipada para aulas-show com chefs de cozinha. Paradas com fanfarra natalina e pontos luminosos “instagramáveis” complementam a ambientação.

Data: de 1º de dezembro a 23 de dezembro

Grátis, não precisa de agendamento

Carrossel no Passeio Público – Natal Condor

Outra atração que retorna é o carrossel veneziano no Passeio Público. Com patrocínio do Condor, o carrossel tem acessibilidade para crianças e adultos com dificuldade de locomoção. O brinquedo tem compartimentos que lembram as xícaras malucas dos parques de diversão e os tradicionais cavalinhos. Foi uma das grandes sensações entre os curitibinhas e famílias.

Data: de 26 de novembro a 8 de janeiro

De segunda a sexta, das 14h às 21h. Sábados e domingos, das 10h às 21h

Grátis, não precisa de agendamento

Coral do Palácio Avenida

Outra grande e tradicional atração natalina da cidade, o coral de crianças volta a se apresentar presencialmente nas janelas do Palácio Avenida, no calçadão da Rua XV de Novembro. A retomada do espetáculo terá como tema “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”.

Em 2020 e 2021, o Natal no Palácio Avenida teve apenas transmissão on-line por causa das restrições causadas pela pandemia da covid-19.

Datas: dias 9, 10 e 11 de dezembro, a partir das 20h

Grátis, não precisa de agendamento

Paço Municipal

A fachada do centenário Paço da Liberdade vai se destacar na paisagem da Praça Generoso Marques. O belíssimo prédio tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) ganhará durante a programação do Natal um show de projeção computadorizada, valorizando ainda mais a arquitetura em estilo art nouveau do local, que foi a primeira sede da Prefeitura de Curitiba.

Data: de 6 a 8 de dezembro

Horário: 19h

Grátis, não precisa de agendamento