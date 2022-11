Bloqueio bolsonarista em estrada do Paraná causa acidente que deixou três adolescentes feridos

Três adolescentes ficaram feridos, na madrugada deste sábado (19), após uma van em que estavam bater contra uma barreira de terra na BR-153, em União da Vitória, na região Sul do Paraná. A barreira foi feita por manifestantes pró-Bolsonaro. Caminhoneiros bolsonaristas organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, 18, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.

Número de casos confirmados diariamente de Covid no Paraná cresce mais de dez vezes durante novembro

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde deste sábado (19) revela mais 1.393 casos confirmados de Covid-19. É o terceiro dia que o Estado confirma mais de mil casos da doença. Em 19 dias, o número diário de novos casos aumentou mais de dez vezes, já que 1 de novembro foram confirmados 134 casos de coronavírus.

Renato Feder vai “trocar” secretaria de Estado de Educação do Paraná pelo mesmo cargo em São Paulo

O atual secretário de educação do Paraná, Renato Feder, foi escolhido para o mesmo cargo em São Paulo pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicamos). Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, o convite já foi feito e aceito pelo empresário paulistano, que começou sua carreira na área no terceiro setor. Feder, de 45 anos, foi cotado duas vezes para ser ministro da Educação de Jair Bolsonaro (PL), chegou a ser convidado pelo presidente para a pasta, mas depois desconvidado por pressões de evangélicos e alas ligadas ao escritor Olavo de Carvalho.

Brasil chega ao Catar nos braços de multidão, com festa, batuque e indianos

Os jogadores da seleção brasileira chegaram a Doha, no Catar, às 23h58 do horário local, nos braços da torcida. No fim da noite deste domingo, ao menos 1.500 torcedores, entre brasileiros e fãs de outras nacionalidades, sobretudo indianos, receberam a delegação, que pousou no aeroporto às 23h. O ônibus entrou no Westin Doha Hotel cerca de uma hora depois com festa, músicas de pagode, samba e cantos de apoio criados pelos fundadores do Movimento Verde Amarelo, espécie de torcida organizada que acompanha a seleção brasileira desde a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

No Paraná, 145 mil estudantes devem participar do segundo dia de provas do Enem neste domingo

O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é amanhã (20). Os participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia em mais de 1,7 mil municípios. Ao todo, serão 90 questões objetivas. A aplicação terá 5 horas de duração. No Paraná, são cerca de 145 mil inscritos para fazer o exame.

Ônibus terão desvios de trajeto para a Maratona de Curitiba. Trânsito terá bloqueios; veja onde

A Maratona de Curitiba Rumo 2022, que ocorre neste domingo (20/11), provocará alterações no trânsito e desvios de trajeto de 92 linhas de ônibus, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs). Os ônibus terão desvios entre 4h50 até 11h30.

Mulher morre após ser atropelada por diversos veículos no Contorno Sul, em Curitiba; nenhum motorista parou para ajudá-la

Uma mulher foi atropelada por diversos veículos em alta velocidade na noite deste sábado (10) no quilômetro 591 da BR-376, no Contorno Sul, no Campo Comprido, em Curitiba. Os familiares, em choque, disseram à reportagem que nenhum veículo parou para ajudá-la.

Centrão ameaça colocar na PEC regra que obriga Lula a pagar orçamento secreto

O Centrão ameaça embutir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição uma regra que obrigaria o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pagar as emendas do orçamento secreto nos próximos anos. A proposta foi colocada na mesa como resposta à investida do PT de retirar o programa Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente e dar a Lula uma licença de R$ 200 bilhões em gastos extras logo no início do mandato.



Após dias ensolarados, Curitiba deve ter semana de pancadas de chuva. Veja a previsão

Segundo o Simepar, neste domingo (20) a tendência continua sendo de tempo estável na maior parte do Paraná. Temperaturas elevadas também continuam sendo esperadas à tarde. Mas entre a Grande Curitiba e as praias, a nebulosidade deve seguir mais persistente, ou seja aumenta a chance de pancadas de chuva, principalmente à tarde. Na Serra do Mar, garoas ocasionais também poderão ocorrer ao longo do dia. Na capital, as temperaturas devem variar entre 13 e 20 graus neste domingo (20).

16 lugares para assistir aos jogos da Copa do Mundo em Curitiba

E a Copa do Mundo começa neste domingo (20). Por isso, o Barulho Curitiba separou 16 lugares para assistir ao jogos em Curitiba com muita diversão, comida boa e bebidinhas caprichadas.

Homens não pagam a conta de boate e saem pelados andando por rodovia da Grande Curitiba

Um vídeo com dois homens nus andando pela Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, viralizou nas redes sociais neste sábado (19). Segundo as narradoras do vídeo, eles se divertiram em uma casa noturna e não pagaram a conta. Por isso, foram obrigados a andar nus pela rodovia.