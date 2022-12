(Fábio Dias 2022)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens, de 31 e 57 anos, por armazenamento de material envolvendo exploração sexual de crianças e adolescente na internet. As capturas foram realizadas na manhã desta terça-feira (6), em Maringá e Ibaiti, na região Noroeste e Norte do Estado.

