Daniel Castellano/SMCS

A escultura Luar do Sertão, que retrata uma onça e fica na rotatória ao lado da Prefeitura, no Centro Cívico, cederá o lugar à Árvore de Luz do Natal de Curitiba, que começará a ser montada na semana que vem.

Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente transferiram a onça esculpida pelo artista João Turin (1878-1948) para dentro do Palácio 29 de Março, sede do governo municipal.

A Árvore de Luz do Centro Cívico terá 18 metros de altura. A atração recebe o patrocínio da Volvo e integra o roteiro das cerca de 40 árvores de Natal que vão decorar a cidade até dia 8 de janeiro.

Onça Luar do Sertão

A escultura da onça foi feita em 1947, época em que Turin se inspirava em gatos e felinos do Passeio Público para criar. A escultura deu ao artista muitos reconhecimentos, homenagens e prêmios.

Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022

Com o tema Celebre a Vida, o Natal de Curitiba receberá cerca de 130 atrações, consagrando-se como a maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão 32 dias de autos, corais, concertos, óperas, balés, circuitos de carro, além de decorações e feiras gastronômicas, de arte e artesanato que estão sendo planejados desde maio.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br