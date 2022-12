Roberto Castro/MTur

Os turistas internacionais em viagem pelo Brasil deixaram no país cerca de US$ 4,5 bilhões entre janeiro e novembro deste ano. O valor representa um aumento de 74% na comparação com o mesmo período de 2021 (US$ 2,6 bilhões).



Apenas em novembro, a receita gerada pelo fluxo de turistas internacionais chegou a US$ 443 milhões. É o melhor novembro em três anos (2020-2022) e já representa 97% do patamar alcançado em 2019, antes da pandemia de Covid-19 (US$ 456 milhões).



Novembro se consagra como o segundo melhor mês do ano, ficando atrás apenas de março, quando foram registrados US$ 453 milhões em receitas geradas por viagens internacionais no país.