Reprodução/Assessoria

Para descobrir rapidamente a origem dos sintomas gripais, a Unimed Laboratório detecta COVID-19 e Influenza no mesmo material coletado pela amostra swab (secreções do nariz). Com a técnica inovadora, o laboratório da Unimed Curitiba consegue a detectar os dois grupos virais na mesma análise, de forma rápida e sem custo adicional, a partir do pedido médico. Com isso, possibilita o diagnóstico precoce

e o tratamento adequado.

A coleta do exame será realizada a partir do dia 5 de dezembro exclusivamente na moderna estrutura de drive-thru montada no estacionamento da unidade Germano Mayer, com entrada pela rua Fernando Amaro. A medida reduz a possibilidade de contato e garante maior segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde.

Nos últimos dias, o índice de procura por testes tem aumentando nas redes pública e particulares e o laboratório viu a necessidade de prestar esse serviço uma vez que os sintomas têm confundido as pessoas. “Atualmente estamos com um cenário de positividade crescente tanto para COVID quanto para Influenza e o teste combinado facilita o diagnóstico”, afirma o diretor da Unimed Laboratório, Mauro Scharf.

A combinação dos testes é um serviço oferecido pelo laboratório da Unimed Curitiba a todas as pessoas que fizerem a coleta, mesmo para não clientes do plano de saúde. É necessário pedido médico e agendamento prévio pelo site. O médico e diretor do laboratório reforça apenas que o exame é indicado para pessoas que apresentem sintomas gripais ou respiratórios ou que tenham tido contato com alguém infectado ou sintomático.

Coleta exclusiva no sistema drive-thru

A reabertura do conhecido sistema drive-thru para coleta dos exames reduz a possibilidade de contato e garante maior segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. “O sistema drive-thru nos ajuda a cumprir as medidas de combate à doença e amplia a segurança de todos, uma vez que as pessoas não precisam descer do veículo para realizar a coleta reduzindo a possibilidade de contato físico com os profissionais da saúde, devidamente paramentados com os equipamentos de proteção”, afirma Rached Hajar Traya, diretor-presidente da Unimed Curitiba.

Por isso, a partir de segunda-feira, dia 5/12, os exames não serão mais realizados em outras unidades do laboratório. Os clientes da Unimed Curitiba e o público em geral com sintomas da COVID-19 que possuam pedido médico devem agendar o exame no site da Unimed Laboratório e efetuar a coleta na estrutura montada no estacionamento da unidade Germano Mayer.

Principais diferenças

O médico cooperado da Unimed Curitiba especialista em infectologia e epidemiologia, Moacir Pires Ramos, destaca as principais diferencias entre Influenza e COVID-19

INFLUENZA COVID-19

Sazonal Pode ocorrer em qualquer período do ano

Não gera sintomas após a remissão da doença

Pode gerar sintomas provocando a chamada síndrome pós-COVID ou COVID longa

Geralmente, manifesta sintomas intensos (nas primeiras 48 horas após a infecção

Sintomas são intensificados geralmente após o 5º dia de sintomas

Causa tosse seca Provoca tosse intensa e persistente

Raramente provoca falta de ar ou redução ou perda do paladar

Perda ou redução do paladar e falta de ar são sintomas bastante comuns



Tipos de Influenza

Influenza é o nome dado ao conjunto de infecções respiratórias causadas pelos vírus da Influenza. A influenza do tipo A pode causar a infecção do sistema respiratório, causando então as variantes da Influenza A – H1N1 e H3N2. De acordo com o especialista, geralmente os sintomas da gripe H3N2 são mais intensos, muitas vezes parecidos com os do coronavírus e, por isso, a importância de fazer o teste. A

Influenza B, assim como a H1N1, apresentam sintomas mais leves.

SERVIÇO: PCR Covid-19 e Influenza e Teste rápido Covid-19

Local: Drive-Thru Unimed Germano Mayer (entrada Rua Fernando Amaro) – Alto da

XV, Curitiba-PR

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 18h, aos sábados, das 7h

às 13h, domingos e feriados, das 7h às 12h.

Necessário pedido médico e agendamento prévio no site www.unimedlab.com.br

Valores e mais informações: (41) 3021-5252 ou pelo WhatsApp (41) 98801-6607