Os órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado cumprem período de recesso de sexta-feira (11) a terça-feira (15). Serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente.



O feriado do Dia do Servidor, em 28 de outubro, foi transferido para esta sexta, portanto não haverá expediente normal nesta data nas repartições públicas.



Na segunda-feira (14), foi decretado ponto facultativo e, na terça-feira, 15 de novembro, é feriado da Proclamação da República. Todas as atividades retornam ao normal na quarta-feira (16).