Custo por voto para deputado foi de R$ 27 (Franklin de Freitas)

O volume de recursos repassados aos candidatos a deputado federal no Paraná nas eleições de 2022 foi o dobro do investido em 2018, segundo dados da prestação de contas deles à Justiça Eleitoral. Na disputa deste ano, os concorrentes à Câmara Federal no Estado receberam R$ 168.462.287,24 para a campanha, contra R$ 80.650.211,29 repassados há quatro anos, um aumento de 108%.



A maior parte do dinheiro – R$ 135.462.132,39, ou 80,41% do total foi de recursos públicos dos fundos partidário e eleitoral, e apenas R$ 33.000.154,85 ou 19,59% de recursos privados. Considerando que 6.130.878 de eleitores votaram em algum candidato a deputado federal no Paraná, o custo médio do voto no Estado na eleição deste ano foi de R$ 27,47. Esse valor representa um aumento de 28% em relação a todo o primeiro turno da campanha há quatro anos, quando esse mesmo voto custou R$ 21.



O crescimento da verba recebida pelos candidatos no Paraná reflete o aumento dos recursos para a campanha eleitoral em todo o País. Ao todo, os 10.630 à Câmara no País receberam nesta eleição R$ 3.230.456.239,23 para a campanha, sendo R$ 2.814.339.748,80, ou 87,12% em recursos públicos e apenas R$ 416.116.490,43 ou 12,88% em doações privadas. Em 2018, os 8.607 candidatos a deputado federal receberam R$ 1.354.743.493,75, sendo R$ 1.032.802.204,84 ou 76,24% em dinheiro público e R$ 321.941.288,91 ou 23,76% em recursos privados. Em quatro anos, o repasse de recursos para os concorrentes ao cargo aumentou 138,45%.



No geral, considerando todos os cargos em jogo, as receitas para a campanha em todo o País deste ano somaram R$ 13.297.399.119,22, mais do que o dobro dos R$ 6.131.004.337,37 repassados em 2018. Do total repassado em 2022, 89,34% ou R$ 11.879.574.329,46 foi de recursos públicos e 10,66% ou R$ 1.417.824.789,76 em doações privadas.



Divisão do bolo – A prioridade dada pelos partidos à eleição para a Câmara Federal é explicada pelo fato de que o número de eleitos para a Casa serve de parâmetro para a divisão do dinheiro do fundo eleitoral entre as siglas. Segundo o TSE, o valor total a ser distribuído em 2022, ou R$ 4.961.518.777 é o maior desde 2017 – quando uma reforma política criou o fundo eleitoral e limitou as doações de pessoas físicas. Pessoas jurídicas estão, desde 2015, proibidas de doar recursos para as campanhas.



Do total previsto para o Fundo Eleitoral, 2% são distribuídos igualitariamente entre os partidos. Isso significa que mesmo partidos sem nenhum parlamentar eleito em 2018 receberam, em 2022, pouco mais de R$ 3,1 milhões. Os outros 98% são divididos com base na representação no Congresso. Desse total restante, 35% divididos igualmente entre os partidos que tiveram, ao menos, um deputado eleito em 2018; 48% distribuídos proporcionalmente às bancadas d ecada partido na Câmara; 15% divididos de acordo com a proporção das bancadas no Senado. Por terem as maiores bancadas no Congresso, receberam as maiores quantias o União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL (R$ 782 milhões) o PT (R$ 503 milhões), o MDB (R$ 363 millhões), o PSD (R$ 349 milhões) e o PP (R$ 344 milhões).