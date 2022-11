A derrota por 2 a 0 para o Irã, nesta sexta-feira, em Al Rayyan, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo, deixou o técnico Robert Page, de País de Gales, desapontado. O treinador ainda mantém uma esperança de classificação paras oitavas de final, mas sabe que o caminho não será fácil.

“Estou desapontado. Eu não vou descartar a classificação. Mas queremos fechar da melhor forma possível. O time não conseguiu chegar ao padrão que estabelecemos durante a semana. E isso custa o sucesso. Se tivesse, talvez fosse diferente. Mas não conseguimos alcançar esse nível de performance. E, quando você faz isso em competições tão difíceis, você é punido”, disse o treinador.

Segundo Page, os iranianos foram melhores durante toda a partida e não apenas nos acréscimos quando conseguiram a marcação dos dois gols da vitória. “Eles (o Irã) mereceram vencer. Antes mesmo das substituições e da expulsão (do goleiro Hennessey), eles já estavam melhores.”

Além de uma combinação de resultados, País de Gales ainda terá de vencer a Inglaterra na última rodada, terça-feira, para obter uma vaga no mata-mata da Copa. Page pareceu na entrevista já falar em tom de despedida. “Nós queremos fechar bem, com uma boa performance. Dar à nossa torcida algo para animar. Claro, conhecemos bem o outro lado (Inglaterra). Vamos voltar para outro jogo duro.”

Além da derrora para o Irã e do jogo com a Inglaterra na próxima rodada, País de Gales treou no Mundial com um empate, por 1 a 1, diante dos Estados Unidos.