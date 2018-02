Araucária tem feira de adoção de cães no Parque Cachoeira

Feiras realizadas em 2017 encontraram lares para 54 cães (foto: Arquivo/SMMA)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araucária promovem uma Feira de Adoção de cães no dia 18 de fevereiro no Parque Cachoeira.

O evento ocorrerá das 10 às 16 horas. Moradores também poderão levar seus animais para receber gratuitamente o microchip de identificação.

Todos os animais disponíveis para a adoção na feira já estarão castrados e microchipados. Em 2017 foram realizados quatro feiras de adoção: 58 cães ganharam uma família para dar atenção e ser cuidado. Um total de 407 animais receberam microchipagem; 174 deles no evento “Saúde Animal no Bairro”, realizado no Jardim Alvorada.

Para adotar ou microchipar, o interessado precisa apresentar RG, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e preencher uma ficha.

Mais informações sobre a adoção podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7488.

Feiras semelhantes também são realizadas nos últimos anos em Araucária, sempre no parque Cachoeira.