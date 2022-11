Coritiba Crocodiles na final no Couto Pereira (Crédito: Divulgação/Fotos: Day Limas)

O Couto Pereira foi palco da final do Brasileiro de Futebol Americano nesse domingo (dia 27). O Coritiba Crocodiles, em busca do tricampeonato nacional, enfrentou a equipe do Galo FA.

Em partida muito movimentada, com três turnovers e quatro touchdowns, a equipe da casa conseguiu a virada no último lance do jogo e conquistou a taça de Campeão Brasileiro de Futebol Americano.

O jogo

No primeiro quarto, o Croco ditou o ritmo da partida, com uma bela interceptação. A equipe converteu o turnover em touchdown em um passe de 30 jardas de Roggasch #7 para Horevitch #85. No extra point, Balka #4 converteu e deixou o Crocodiles na frente no placar, 7×0.

No segundo quarto, a equipe do Galo FA empatou a partida com passe longo e melhorou no jogo. Aos 07’, o adversário quase marcou outro touchdown, mas sofreram a segunda interceptação por parte do Crocodiles, do linebacker Dasilva #47. Na sequência, o Galo forçou um fumble, porém não pontuou. O Croco voltou a ocupar o território ofensivo, contudo parou na defesa da equipe alvinegra.

No último lance do primeiro tempo da partida, os times especiais do Croco bloquearam um field goal e mantiveram o empate no placar em 7×7.

No segundo tempo, o chute recuperado foi da equipe do Galo FA. A equipe adversária marcou outro touchdown e reverteu em pontuação o extra point, anotado no placar em 7×14. Na posse seguinte, o Crocodiles controlou o relógio e marcou um touchdown terrestre de 2 jardas com Bruno Santucci #23. No extra point, o snap foi alto e não reverteu em pontuação, o marcador da partida em 13×14, ainda deixava o Galo na frente.

No último período, o Croco chegou à redzone, mas sofreu com as faltas e Roggasch lançou uma interceptação. O Galo FA tentou fazer o tempo passar com corridas pelo meio, mas não conseguiu sair do campo de defesa e devolveu a bola para o Crocodiles com pouco tempo no relógio.

Com menos de 2’ para o fim do jogo, o Croco precisava dos três pontos com o field goal. Para isso acontecer, era necessário avançar pelo menos 20 jardas. Após passe longo de Roggasch, Bernardo Horevitch sofreu o holding e conseguiu as jardas necessárias. Só faltava Balca acertar o chute.

Restando apenas 6 segundos no relógio, o kicker acertou o Y e marcou os três pontos da vitória. O retorno do chute ainda assustou a torcida dos Crocodiles, mas não foi o suficiente. Coritiba Crocodiles Tricampeão Brasileiro de Futebol Americano.