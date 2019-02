Câmara de Curitiba retoma trabalhos com três vereadores `novos`

Blog Política em Debate

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) retomará as atividades em plenário nesta segunda-feira (4) – com a abertura dos dos trabalhos legislativos referente a terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura (2017/2020) – e sob a gestão de uma nova Mesa Diretora. Em seu sexto mandato consecutivo, Sabino Picolo (DEM) foi eleito presidente em dezembro de 2018. “Em nome desta nova Mesa, vamos prestigiar os vereadores, fazer um trabalho junto com a prefeitura para que os parlamentares atendam bem a comunidade. Vou ser presidente dos 38 vereadores, independente de partido”, disse em seu discurso, logo após o resultado da votação.

Também comandarão a CMC no biênio 2019/2020 o primeiro vice-presidente, Tito Zeglin (PDT); o segundo vice-presidente, Dr. Wolmir Aguiar (PSC); o primeiro-secretário, Colpani (PSB); o segundo-secretário, Professor Euler (PSD); a terceira-secretária, Noemia Rocha (MDB); e a quarta-secretária, Maria Letícia Fagundes (PV). No mesmo dia, foram eleitos Mauro Ignácio (PSB) corregedor e Maria Manfron (PP) vice-corregedora.

Mudanças também ocorrem nas cadeiras dos vereadores. Os suplentes Herivelto Oliveira (PPS), novato em primeiro mandato, e Jonny Stica (PDT), assumindo o terceiro mandato, tomaram posse em janeiro. Eles substituem, respectivamente, Helio Wirbiski (PPS), que assumiu a presidência do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte no Governo do Paraná; e Goura (PDT), eleito deputado estadual. Cacá Pereira (DC), que ocupou entre agosto e dezembro do ano passado a superintendência de Risco e Compliance da Cohapar, reassumiu o mandato esse mês. Com isso, Chicarelli (DC), suplente de Cacá, deixou o Legislativo.

