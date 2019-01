Fã tatua rosto de Harry Styles em sua bochecha para homenagear aniversário do cantor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora neozelandesa Kelsy Karter resolveu demonstrar seu amor e reconhecimento ao cantor Harry Styles, 24, da banda One Direction, em uma tatuagem.

Karter, que já havia feito a música "Harry" em homenagem ao cantor, anunciou no Twitter há alguns dias que faria uma surpresa para o aniversário dele. Neste domingo (27), ela anunciou que fez uma tatuagem com o rosto do ídolo em sua bochecha direita.

Ainda não se sabe se a tatuagem é permanente, nem se trata-se de um a jogada de marketing para promover a música, mas a foto da nova tatto que circula pelo Instagram mostra os traços ainda avermelhados.

Além disso, o tatuador Romeo Lacoste publicou uma imagem do momento em que tatua no rosto de Karter.

O desenho tatuado é baseado em uma foto do cantor no início de sua carreira. Harry Styles ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Karter já havia dado uma entrevista à i-D em que diz que "o que eu amo a respeito dele, de um ponto de vista profissional, é que ele era o mais pop de todas as estrelas pop, e aí ele seguiu seu próprio caminho e fez um álbum de rock clássico".

"Eu só quero a carreira dele. Sinto que sou a versão feminina dele. Eu me mudei para a América para atuar, e a música se tornou a minha atividade principal. Rock'n'roll é a minha paixão. Eu realmente quero trabalhar com ele. Vamos trabalhar, Harry. Onde você está? Marque as minhas palavras: eu vou conseguir uma música no álbum dele", disse.