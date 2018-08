Prefeito recebe taxistas de Campo Largo e fala sobre obras e ações

Da redação

O prefeito de Campo Largo e vereadores receberam, na manhã de ontem, os motoristas de táxi de Campo Largo para discutir a atual situação do setor. O encontro foi durante um café da manhã na Prefeitura. Durante o encontro também foi mostrado aos profissionais as obras e ações realizadas pela atual Administração Municipal, com destaque para a área da Saúde, Educação, Viação e Obras — pavimentação de ruas, contrato com a Sanepar e as conquistas da Cocel.

Os motoristas ouviram do prefeito o que foi feito e o que está sendo desenvolvido pela classe e pela cidade. Mostrou a eles que são grandes formadores de opinião, como em um ano e meio Campo Largo superou problemas difíceis, recuperou o crédito e passou a investir em obras em todos os bairros. Especificamente sobre a categoria, o prefeito explicou sobre os vetos ao projeto de Lei e o por que precisou agir desta maneira.