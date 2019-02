Programa Infantil

Maurício Carraro | miaucarraro@yahoo.com.br

O Shopping Estação continua sendo a melhor opção de lazer para as crianças. Confira as opções: Tem a Praia do Estação, tem show de mágica “Fantasy”, no espaço Faz de Conta, tem o espetáculo “Traquinagens”, no Teatro de Bonecos do Doutor Botica. No Teatro Regina Vogue, tem a peça Bita e os Animais. Ou seja, vários motivos para tirar a criançada de casa.

Pra Encher o Carão

Neste sábado o Soviet, templo LGBT de Curitiba, reabre suas portas com uma noite pra lá de animada. Tem Open Bar de Orloff a R$65 e Open Bar de Absolut a R$140. Programa pra ir de Táxi ou Uber e voltar carregado pra casa. Se atirem!

Avalie