Tempestade com ventos fortes destrói cobertura de posto na BR-116, em Colombo

Redação Bem Paraná

A frente fria trouxe chuva forte do fim da tarde deste sábado (2) ao Paraná com direito a ventos fortes. Os ventos mais fortes, segundo o Instituto Simepar, foram registrados em Cidade Gaúcha, 85,0 km/h, Ponta Grossa, 75,6 km/h, Laranjeiras do Sul, 84,6 km/h, Assis Chateaubriand, 80,6 km/h, Clevelândia, 81,0 km/h e Palotina, 78,5 km/h. Em Colombo, os ventos chegaram a 70 km/h, o suficiente para destruir a cobertura de um posto de gasolina, no km 14 da BR-116, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba

Segundo informações de funcionários, alguns carros ficaram destruídos, mas ninguém se feriu. Também houve registros de alagamentos em Campina Grande do Sul, Colombo em São José dos Pinhais, além de uima morte e dois feridos por causa de um raio que atingiu uma cervejaria.