Usuários economizaram R$ 2 milhões com integração

Da redação

A linha de transporte público que integra Quatro Barras e Curitiba, via Santa Cândida, completou em junho 7 meses de operação. E os números impressionam. Desde que foi implantada em novembro do ano passado, a linha já atendeu mais de 215 mil passageiros, gerando uma economia de quase R$ 2 milhões aos usuários do transporte público da cidade

Na prática, os números podem ser ainda maiores. A estimativa divulgada pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (coemc) e pela Prefeitura de Quatro Barras considera apenas os passageiros que passaram pela catraca, ou seja, quem acessou a linha embarcando nos terminais de Quatro Barras e Santa Cândida não foi contabilizado na estatística. O levantamento também só computou dias úteis, portanto a contagem de sábados e domingos ainda deve elevar estes índices.

Economia

Com o subsídio pago pela Prefeitura, a linha de integração gera uma economia mensal de R$ 192,50 para quem utiliza o sistema diariamente. O montante antes gasto para ir de Quatro Barras à capital era de R$ 17,50 por dia. Hoje o passageiro arca com exatamente a metade do custo, R$ 8,75.

Se a economia é importante para o trabalhador, também é para o empregador. Um levantamento da Agência do Trabalhador de Quatro Barras apontou que no período de novembro do ano passado à maio deste ano, mais de 250 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho. Deste total, aproximadamente 80 delas conseguiram um cargo em Curitiba ou nos bairros metropolitanos.