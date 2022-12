Segunda vítima do deslizamento da BR-376, no Litoral do Paraná, é identificada

O gabinete de crise do deslizamento da BR-376 confirmou no começo da noite desta quinta-feira (01) o nome da segunda vítima: a vítima foi identificada como Marcio Rogerio de Souza, 51 anos, motorista. Nesta quinta-feira chegou ao fim o trabalho de remoção de todos os veículos que estavam visíveis desde o início do atendimento: seis caminhões e cinco veículos de passeio.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/segunda-vitima-do-deslizamento-da-br-376-e-identificada/

Tragédia na BR-376: estimativa de desaparecidos cai para menos de 30 pessoas

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária continuam as operações de resgate na BR-376. São mais de 50 horas ininterruptas de operação. Segundo boletim divulgado às 10h30 desta quinta (1), nesta madrugada houve limpeza da pista sentido norte, retirando do local aproximadamente 7.000 metros cúbicos de massa terrosa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/tragedia-na-br-376-bombeiros-iniciam-resgate-e-limpeza-na-regiao-mais-perigosa-do-deslizamento/

Bem Paraná visita área da tragédia na BR-376, no Litoral paranaense; confira as fotos e vídeos do local

O Bem Paraná esteve na tarde desta quinta-feira (1º de dezembro) no local da BR-376, na Serra do Mar do Paraná, onde um deslizmento de terra provocou uma grave tragédia na noite da última segunda-feira (28 de novembro). Até o momento, duas mortes já foram confirmadas e estima-se que em torno de 30 pessoas estejam desaparecidas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/bem-parana-visita-area-da-tragedia-na-br-376-no-litoral-do-estado-confira-as-imagens-e-videos/

Juiz decide que policial penal que matou petista em Foz vai a júri popular

O juiz da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (região Oeste) Gustavo Germano Francisco Arguello, acatou hoje a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar no dia 9 de julho o guarda municipal Marcelo Arruda, militante petista. Guaranho atirou na vítima durante sua festa de aniversário, que tinha como tema símbolos do PT. Guaranho vai a júri popular sob acusação de homicídio duplamente qualificado. Cabe recurso.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/juiz-decide-que-policial-penal-que-matou-petista-em-foz-vai-a-juri-popular/

Palácio Avenida acende as luzes de Natal; coral é na próxima semana

As luzes do Palácio Avenida — onde acontece o coral de crianças — foram acesas na noite desta quinta-feira (1) e assim vão ficar durante as noites de dezembro. A apresentação do coral de crianças do Palácio Avenida está programada para os dias 9, 10 e 11 de dezembro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/palacio-avenida-acende-as-luzes-de-natal-coral-e-na-proxima-semana/

Lula confirma Gleisi fora do futuro ministério durante reunião com partido

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a parlamentares do PT durante reunião fechada nesta quinta-feira, dia 1º, que a deputada e presidente do partido, Gleisi Hoffmann, deve ficar à frente da legenda, em vez de ser escolhida como ministra do futuro governo. Lula disse na reunião que não quer “esvaziar” o PT, levando os principais quadros para compor o governo, o que em sua visão fragilizaria o partido no Congresso.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/lula-confirma-gleisi-fora-do-futuro-ministerio-durante-reuniao-com-partido/

Japão consegue virada heroica sobre Espanha e avança às oitavas como primeiro do grupo

Contra todas as expectativas, o Japão superou o envolvente toque de bola da Espanha, foi incisivo nos ataques e venceu os europeus por 2 a 1, de virada, no Khalifa International Stadium, em Doha. O duelo desta quinta-feira foi emocionante e com muitas chances para os dois lados, um futebol que garantiu as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

https://www.bemparana.com.br/esportes/copa-2022/japao-consegue-virada-heroica-sobre-espanha-e-avanca-as-oitavas-como-1o-do-grupo/

Associação Comercial do Paraná se manifesta contra aumento do IPTU de Curitiba

A Associação Comercial do Paraná divulgou ontem nota na qual se manifesta contra a proposta de aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Curitiba proposto pela prefeitura e em discussão na Câmara de Vereadores. A proposta foi aprovada na segunda-feira pela Comissão de Serviço Público da Casa e deve ser votada até o próximo dia 5. Ela prevê a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) do imposto e o aumento em até 30% do tributo.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/associacao-comercial-do-parana-se-manifesta-contra-aumento-do-iptu-de-curitiba/

Advogado suspeito de matar mulher na frente dos filhos em Curitiba vira reú por feminicídio

O advogado e ex-policial civil Jaminus Quedaros Aquino, de 59 anos, virou réu por homicídio triplamente qualificado da ex-esposa Suellen Helena Rodrigues, de 29 anos, em Curitiba. O Ministério Público do Paraná (MPPR) pede os agravantes por motivo torpe, mediante emprego de meio que resultou perigo comum e feminicídio. Ele deve ir a Júri Popular.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/advogado-suspeito-de-matar-mulher-na-frente-dos-filhos-em-curitiba-vira-reu-por-feminicidio/

Casos novos de Covid seguem em alta no Paraná; boletim desta quinta tem mais 3.138 ocorrências

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) desta quinta-feira (01) traz mais 3.138 novos casos e cinco óbitos. Os casos novos seguem em alta desde novembro. Já os casos de óbitos estão estáveis.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/casos-novos-de-covid-seguem-em-alta-no-parana-boletim-desta-quinta-tem-mais-3-138-ocorrencias/