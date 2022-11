AEN

O secretário de Estado de Segurança, Wagner Mesquita de Oliveira, disse em entrevista coletiva no final da manhã desta terça (29) que informações preliminares indicam que seis carretas e de 10 a 15 carros estejam soterrados no deslizamento na altura do quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, que aconteceu na noite de segunda (29). O deslizamento atingiu um trecho de aproximadamente 200 metros, nos dois lados da pista. Uma pessoa foi atendida com ferimentos e uma morte foi confirmada. Ele admitiu que as condições de segurança no local não estão favoráveis e que há risco de novos deslizamentos: “Não parou de chover um minuto. Estamos com dificuldade até mesmo de fazer imagens com drone”, afirmou ele. O secretário pediu que a população evite pegar as estradas da região com destino ao litoral paranaense, catarinense e também para São Paulo, já que ainda há risco de deslizamento em todas as estradas, assim como pontos de interdição e a chuva não dá sinal de trégua.

Veja os pontos bloqueados até nesta terça na Grande Curitiba e no Litoral

Estrada da Graciosa também é bloqueada e único caminho para o Litoral do Paraná é pela BR-116

Rota alternativa para ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina é via BR-116 e BR-470

Chuvas deixam moradores desabrigados e isolados em cidades do Litoral do Paraná

Bloqueios nas rodovias já afetam viagens que saem e chegam na Rodoferroviária de Curitiba

Oliveira garantiu que não há ninguém parado nas estradas: “Conseguimos tirar todos da estrada e estamos trabalhando na logística para que o Porto de Paranaguá não pare e a ajuda chegue aos municípios do Litoral atingidos pelas chuvasVamos fazer tudo com muita segurança. É preciso paciência neste momento”. Policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná já iniciaram o atendimento no local na noite de segunda-feira, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Arteris Litoral Sul. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também está auxiliando as forças estaduais e federais.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou, na manhã desta terça-feira (29), a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas demais rodovias do Paraná, causados pelas chuvas intensas que atingem o Estado ao longo do mês.

Ratinho Junior também pediu para a Casa Civil um decreto emergencial para garantir a estrutura e os equipamentos para fazer o resgate das vítimas e trabalhar na desobstrução das vias. “Esse gabinete de crise vai nos ajudar a ter agilidade nessas respostas, além de atender as vítimas da melhor forma possível. O trabalho será coordenado pelas forças de segurança”, disse Ratinho Junior. “Estamos junto das famílias atingidas nesta tragédia. O Governo do Estado não vai medir esforços para garantir rapidez no atendimento”, complementou. Segundo ele, esse gabinete de crise vai manter a população informada diariamente sobre a situação. O gabinete é formado pelas Secretarias de Estado da Infraestrutura e Logística e Segurança Pública, com participação de integrantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Desaparecidos

O secretário de segurança ressaltou que os familiares que buscam informações sobre possíveis desparecidos na tragédia da BR-376 procurem órgãos oficiais para informações. Os telefones são 08002828082 e (41) 33617242.

Vem mais chuva

Segundo mapa da chuva de segunda (28), divulgado pelo Simepar, na Região da Serra do Mar, onde aconteceram os deslizamentos, a chuva passou dos 100 mm, como é o caso de Antonina, onde chegou a 120 mm. A Região Metropolitana de Curitiba também registrou altos índices de chuva, como no caso de Fazenda Rio Grande com 72,2 mm. “Mais uma madrugada com chuvas entre a RMC e o litoral paranaense. A precipitação varia bastante de intensidade, e ocorre de forma contínua em algumas cidades. Esta situação potencializa a condição para alagamentos e deslizamentos, até em função da chuva registrada nos últimos dias. No interior o tempo está estável, com variação de nuvens nos Campos Gerais. No mapa o acumulado de chuva no leste do Paraná durante a segunda-feira. Próximo a serra do mar a precipitação superou os 100 mm”, afirmou o meteorologista Samuel Braun. Nesta terça (29), até 05h45, chuva ficou perto dos 15 mm em Curitiba; 57 mm em Colombo; 35 mm em Antonina; 7 em Paranaguá e 30 mm em Guaraqueçaba, de acordo com o Simepar.

A previsão não é nada animadora. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta vermelho para chuvas até a noite desta terça (29) para a Grande Curitiba e para o Litoral do Estado, com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, g