Mario Akira

Na sexta-feira (25), acompanhado pelos executivos da Volvo, Alexandre Parker e Marco Greiffo, o prefeito Rafael Greca participou do acendimento da Árvore de Natal da rotatória do Centro Cívico. Patrocinada pela multinacional, a árvore de 18 metros de altura com luz led poderá ser apreciada por quem transitar pela Avenida Cândido de Abreu.

A Árvore de Luz Volvo ficará acesa até 8 de janeiro, integrando o roteiro das cerca de 40 árvores de Natal que vão decorar a cidade neste período natalino.