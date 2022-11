Com aumento de 31% dos casos respiratórios, Prefeitura de Curitiba reforça a recomendação de uso de máscara

Com aumento de atendimentos de casos respiratórios, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) reforça a necessidade de uso de máscara, vacinação e intensificação na testagem contra covid-19. Na última semana epidemiológica (de 6 a 12/11), foram registrados 12.364 atendimentos de pessoas com queixas respiratórias, um aumento de 31% em relação à semana anterior (30/10 a 5/11), com 9.434 atendimentos.

Curitiba registrou 2.157 novos casos e duas mortes por Covid-19 nos últimos sete dias

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (16/11), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 9/11 a 15/11) 2.157 novos casos da doença – uma média de 307 por dia. No mesmo período, foram divulgadas duas mortes pela doença. As vítimas são um homem de 90 anos e uma mulher de 63 anos.

Keppen é eleito presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Veja os outros escolhidos para a cúpula do judiciário

O desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen foi eleito nesta quarta (16) presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado assume o comando do órgão em fevereiro de 2023. Disputaram o cargo com Keppen os desembargadores Gilberto Ferreira e Luiz Osório Panza — atual primeiro vice-presidente do tribunal na gestão do presidente desembargador José Laurindo de Souza Netto.

Morre a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, aos 62 anos

A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morreu nesta quarta-feira (16), aos 62 anos, em São Paulo. Segundo informações preliminares, ela estava internada no hospital Sírio Libanês deste terça-feira (15), com complicações pulmonares. A morte foi confirmada pela irmã de Isabel, Inês, à produtora de cinema Paula Barreto.

Advogado que matou ex-mulher na frente dos filhos, em Curitiba, é indiciado por feminicídio

O advogado criminalista e ex-policial Jaminus Quedaros Aquino, 59 anos, que matou a ex-mulher Suellen Helena Rodrigues, 29 anos, na frente dos filhos em Curitiba, foi indiciado por homicídio, com a qualificadora de feminicídio. O crime aconteceu no último dia 31 de outubro, no bairro Cajuru, quando Suellen deixava os filhos de 7 e 10 anos na escola no bairro. Com medida protetiva, ela tinha se mudado de Prudentópolis, na região central do Paraná, para Curitiba.

Polícia investiga morte de DJ que caiu de trio elétrico durante Parada da Diversidade em Curitiba

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Paraná, já começou a investigação sobre a morte da DJ Laurize Oliveira, de 43 anos. Ela de um trio elétrico durante a 21ª Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba, na tarde de terça (15).

Paraná ultrapassa Rio Grande do Sul e vira a quarta maior economia do Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná totalizou R$ 487,93 bilhões em 2020 e o Estado alcançou o patamar de quarta maior economia do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a segunda vez na história que o Paraná chega a esse posto (a última foi em 2013). Os dados são do Sistema de Contas Regionais (SCR) e foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Carros de luxo, jet sky e R$ 1 milhão em bens foram bloqueados pela Justiça em operação contra o tráfico de drogas no interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (16) para cumprir dez ordens judiciais, sendo três de prisão temporária, duas de busca e apreensão e cinco de sequestro de bens, contra uma associação criminosa ligada à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas.

PRF prendeu 49 por bloqueios em rodovias após derrota de Bolsonaro

A Polícia Rodoviária Federal fez 49 prisões ‘pelos mais diversos crimes’ durante a operação que visou liberar rodovias tomadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em todo o País após a derrota, nas urnas, para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. As atividades da corporação se intensificaram após a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou à corporação medidas para desobstruir as vias interditadas por manifestantes.

Coritiba tem 17 jogadores em fim de contrato, incluindo medalhões e seis gringos

O Coritiba tem 17 jogadores com contrato até o fim deste ano. A lista inclui medalhões como o volante Willian Farias e o zagueiro Henrique – revelados pelo próprio clube e que voltaram em 2021 – e o meia Robinho, outro que também esteve anteriormente no Alto da Glória. Além disso, seis dos oito estrangeiros do atual elenco estão nessa situação.

Centroavante chileno vira o primeiro reforço do Athletico para 2023

O centroavante atacante chileno Luciano Arriagada, de 20 anos, é o primeiro reforço do Athletico para a próxima temporada. Ele já tinha pré-contrato com o clube paranaense e se apresenta junto com o resto do elenco, no dia 15 de dezembro.

