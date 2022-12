Curitiba registra vento e chuva forte em pontos localizados; defesa civil contabiliza um alagamento e uma queda de árvore

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 12 mm de chuva registradas na estação meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel, e rajadas de vento de 29,2 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Paraná tem 11.835.379 habitantes, mostra prévia do Censo 2022

O IBGE divulga nesta quarta (28) a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro, que mostra que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes este ano. O Paraná, por sua vez, chegou a 11.835.379 de habitantes, a maior população do Sul do País, seguido do Rio Grande do Sul, com 11.088.065 e Santa Catarina, 7.762.154.

Rodovias do Paraná em direção ao Litoral registram lentidão e filas nesta quarta-feira

As rodovias de acesso às praias do Paraná e Santa Catarina seguem registrando filas nesta manhã de quarta-feira, 28 de dezembro. Na BR-376 e na BR-277, os motoristas enfrentam lentidão por causas dos deslizamentos de terra e barreiras ocorridos nos meses de outubro e novembro.

Acidente entre caminhão e motocicleta deixa homem ferido na Rodovia do Xisto, na Grande Curitiba

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta perto do quilômetro 200 da Rodovia do Xisto, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde desta quarta (28), deixou um homem de 29 anos ferido.

Morre o desembargador Vicente Del Prete Misurelli, aos 68 anos

É com pesar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) comunica o falecimento do Desembargador Vicente Del Prete Misurelli nesta quarta-feira (28/12), em Curitiba. O magistrado encontrava-se internado o Hospital Marcelino Champagnat, o velório será realizado na Capela Vaticano, o sepultamento está marcado às 13h30, de quinta-feira (29/12)

Com 4.832 vagas em novembro, Paraná segue como o estado que mais emprega no Sul

O Paraná teve saldo positivo de 4.832 empregos em novembro. Com o resultado, já soma 153.693 empregos gerados em 2022, se consolidando como o maior empregador da região Sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Incêndio atinge apartamento no bairro Boqueirão, em Curitiba

Um incêndio atingiu um apartamento em um prédio na Rua Januario Alves de Souza, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Os bombeiros controlaram o incêndio e ninguém ficou ferido.

PF diz que Bolsonaro cometeu crime ao associar vacina da covid ao vírus da aids

A Polícia Federal (PF) disse nesta quarta-feira, 28, que vê crime do presidente Jair Bolsonaro (PL) por associar a vacina contra a covid-19 ao risco de desenvolver o vírus da aids. A afirmação consta no relatório final da investigação enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela delegada Lorena Lima Nascimento.

Média diária de casos novos de Covid baixa de mil em Curitiba, segundo boletim semanal

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (28/12), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 21/12 a 27/12) 4.652 novos casos da doença – uma média de 665 por dia. É a primeira vez que a média cai de mil em semanas.

Retrospectiva: Coritiba começa ano com título e recorde, mas sofre no Brasileirão

O Coritiba teve um ano de altos e baixos em 2022. Comemorou um título e bateu recorde no mercado da bola, mas passou sufoco no Campeonato Brasileiro. No fim, escapou do rebaixamento e deixou a impressão que pode viver dias melhores em 2023.

