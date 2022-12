Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Paraná teve saldo positivo de 4.832 empregos em novembro. Com o resultado, já soma 153.693 empregos gerados em 2022, se consolidando como o maior empregador da região Sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O resultado de novembro supera a soma da região Norte (3.055) e Centro-Oeste (-773), e de estados com populações maiores que o Paraná, como Minas Gerais (4.279) e Bahia (4.425). O saldo de vagas no mês é resultado da diferença entre as 127.394 admissões e os 122.562 desligamentos no período.

No acumulado do ano, foram 1.627.912 contratações contra 1.474.219 demissões. Com o saldo, o Paraná fica atrás apenas dos estados mais populosos do Sudeste: São Paulo (712.888), Minas Gerais (223.982) e Rio de Janeiro (202.813). Além disso, o resultado é superior à soma do resultado dos sete estados da região Norte no período.

“Na economia, os resultados do Paraná têm sido excelentes. Chegamos ao posto de quarta potência econômica do Brasil e os números de empregabilidade continuam altos. Estamos fechando o ano com mais um grande resultado no Caged”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Estado teve saldo positivo na geração de emprego em todos os meses de 2022. As 153.693 vagas abertas no ano são resultado da soma dos saldos dos meses de janeiro (19.521), fevereiro (29.070), março (5.328), abril (9.589), maio (14.026), junho (14.338), julho (16.503), agosto (15.521), setembro (12.920), outubro (10.525) e novembro (4.832).

Nacional – No Brasil, o saldo de empregos em novembro foi de 135.495 vagas, chegando a 2.466.377 postos de trabalho acumulados entre janeiro e novembro de 2022. O estoque de trabalhadores com carteira assinada no país alcançou novo recorde histórico com 43.144.732 postos de trabalho.

CAGED DE NOVEMBRO 2022:

São Paulo – 50.908

Rio Grande do Sul – 11.679

Paraná – 4.832

Rio de Janeiro – 25.223

Minas Gerais – 4.279

Pernambuco – 8.290

Santa Catarina – 4.239

Bahia – 4.425

Ceará – 6.554

Distrito Federal – 4.108

Alagoas – 2.552

Amazonas – 2.109

Espírito Santo – 3.754

Maranhão – 1.785

Rio Grande do Norte – 1.855

Mato Grosso do Sul – 1.758

Pará – -1.142

Paraíba – 2.544

Tocantins – 2.544

Goiás – -2.387

Sergipe – 1.266

Mato Grosso – -4.252

Piauí – -58

Acre – 464

Rondônia – 235

Roraima – 713

Amapá – -128

CAGED DO ANO 2022

São Paulo – 712.888

Minas Gerais – 223.982

Rio de Janeiro – 202.813

Paraná – 153.693

Bahia – 136.204

Santa Catarina – 129.420

Rio Grande do Sul – 128.523

Goiás – 100.059

Mato Grosso – 65.890

Ceará – 74.370

Pernambuco – 454.984

Distrito Federal – 54.936

Pará – 47.925

Espírito Santo – 51.947

Mato Grosso do Sul – 46.906

Maranhão – 45.843

Amazonas – 39.733

Paraíba – 25.370

Rio Grande do Norte – 24.276

Alagoas – 23.271

Rondônia – 17.115

Piauí – 16.706

Tocantins – 16.891

Sergipe – 12.906

Acre – 8.223

Roraima – 8.863

Amapá – 6.735

CAGED DO PARANÁ EM 2022 – MÊS A MÊS:

Janeiro – 19.521

Fevereiro – 29.070

Março – 5.328

Abril – 9.589

Maio – 14.026

Junho – 14.338

Julho – 16.503

Agosto – 15.521

Setembro – 12.920

Outubro – 10.525

Novembro – 4.832.