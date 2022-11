Depois de quatro dias, bloqueios em rodovias do Paraná são encerrados

Depois de quatro dias, os bloqueios de rodovias no Paraná promovidos por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PR) no segundo turno das eleições presidenciais foram encerrados no final da tarde de hoje, segundo informações da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PM, ao todo, foram liberados 82 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes e obstrução nas vias.

Vídeo mostra o momento em que jornalista com adesivo de Lula é atacada no Centro de Curitiba

A pedido da polícia e da jornalista Magaléa Mazziotti, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) divulgou imagens das câmeras de monitoramento que mostram o momento em que a profissional é agredida na noite do dia 27 de outubro, em Curitiba. O objetivo da divulgação é identificar o autor da covardia a fim de que a polícia possa tomar as medidas cabíveis contra ele.

Para Museu do Holocausto, em Curitiba, suposta saudação nazista de bolsonaristas é “ultraje”

O Museu do Holocausto, em Curitiba, publicou na quarta (2) uma nota afirmando que o gesto semelhante à saudação nazista, realizado por manifestantes bolsonaristas em São Miguel do Oeste , em Santa Catarina, é “ofensivo” e um “ultraje”. “Estética e contexto (social e histórico) deveriam ser suficientes para que não precisássemos nos deparar com cenas ofensivas como estas. A tentativa de associar esse gesto ao juramento à bandeira é mais um ultraje que a Justiça e a educação antifascista precisarão se debruçar”, afirmou o museu.

PT denuncia suplente de deputado e ex-candidato a vereador de Curitiba por apoio a atos antidemocráticos

Lideranças ligadas ao PT apresentaram denúncia ao Ministério Público Federal contra o suplente de deputado federal Reinhold Stephanes Júnior (PSD) e o exvereador de Curitiba, Rodrigo Reis, pela participação dos dois nos atos antidemocráticos deflagrados após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Na ação, o partido aponta postagem de Stephanes Jr e Reis em apoio às manifestações que defendem uma “intervenção militar” contra o resultado das eleições.

Curitiba ganha primeiro supermercado autônomo do País; veja como funciona

Já pensou em ir às compras levando apenas o celular e sair do mercado sem passar pelo caixa? O Grupo Muffato traz para o Brasil o primeiro supermercado 100% autônomo da América Latina. O consumidor pega o que quer, coloca na sacola e sai, simples assim: sem filas, sem caixas. Qualquer cliente pode baixar o aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e participar dessa experiência de compras inédita. Dentro do conceito just go ou friction-free, a Muffato Go oferece uma imersão tecnológica em que o consumidor interage diretamente com a loja e os produtos. Entrou, pegou, levou. Para isso, a Sensei, empresa portuguesa responsável pelo desenvolvimento desta tecnologia, utiliza fusão de sensores, deep learning (aprendizado profundo de máquinas) e visão computacional.

Testes positivos de covid crescem nos laboratórios; qual risco de uma nova onda?

Os resultados de laboratórios particulares indicam um aumento do número de testes positivos de covid-19 no Brasil. Entre 8 e 29 de outubro, o País saltou de 3% para 17% de novos diagnósticos confirmados para o vírus em relação ao total, segundo levantamento do Instituto Todos pela Saúde. A Europa já tem visto uma elevação de casos e internações. Especialistas afirmam que é improvável que o Brasil sofra um pico tão grande como ocorreu no 1º semestre do ano passado, mas dizem que é preciso monitorar o surgimento de variantes e a redução da procura pelo reforço vacinal.

Paraná entra em alerta para febre amarela e secretaria orienta busca ativa por não vacinados

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) alerta sobre a circulação do vírus da febre amarela e reforça a necessidade de vacinação nos municípios. A orientação é que todas as cidades realizem busca ativa da população não vacinada, de nove meses a 59 anos de idade. A Secretaria acendeu o alerta após a confirmação da primeira morte de macaco por febre amarela (epizootia) neste novo ciclo de monitoramento da doença, registrada em setembro deste ano.

Equipe de Lula propõe PEC de transição para garantir auxílio de R$ 600 em 2023

O relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), informou nesta quinta-feira (3) que irá propor aos presidente da Câmara e do Senado a aprovação de uma proposta para retirar do teto de gastos despesas com programas do governo consideradas por ele como “inadiáveis” e para as quais não há recursos previstos para o ano que vem. O anúncio foi feito após reunião entre o relator do orçamento e a equipe de transição para discutir o Orçamento de 2023, a primeira após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais.

Procon Paraná apura se postos de combustíveis praticaram preços abusivos

O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni, e a coordenadora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, se reuniram nesta quinta-feira (03) com o presidente e vice-presidente da Paraná Petro, Paulo Fernando da Silva e Giuseppe Salamone, para discutir os contínuos reajustes nos preços dos combustíveis em todo o Paraná.

Rebeca Andrade brilha e se torna 1ª brasileira campeã mundial no individual geral

Rebeca Andrade continua cravando seu nome entre as melhores ginastas da atualidade. A atleta do Flamengo fez história em Liverpool, na Inglaterra, nesta quinta-feira, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o título mundial no individual geral. A consagração veio com apresentação perfeita no solo, ao som de baile de favela, e muitos aplausos até das rivais. Depois de liderar nos três primeiros aparelhos da final, ela fechou com estilo, somando 56,899 pontos, para superar a americana Shilese Jones, prata com 55,499, e a britânica Jessica Gadirova, bronze com 55,199.