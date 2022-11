Reprodução

A pedido da polícia e da jornalista Magaléa Mazziotti, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) divulgou imagens das câmeras de monitoramento que mostram o momento em que a profissional é agredida na noite do dia 27 de outubro, em Curitiba. O objetivo da divulgação é identificar o autor da covardia a fim de que a polícia possa tomar as medidas cabíveis contra ele.

Na semana passada, Magaléa, 43 anos, relatou em um vídeo distribuído nas redes sociais que estava andando por uma rua no centro de Curitiba quando foi atacada inesperadamente. Ela também contou que estava com um adesivo do então candidato à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colado na camiseta. Ela foi ferida no rosto e golpeada na cabeça, o que causou um corte do supercílio com necessidade de quatro pontos, além de lesões nas pernas. O suspeito não levou nada. “Eu estava indo encontrar meus amigos e fui atacada. Não sei se é porque estou com adesivos do Lula expondo em quem eu vou votar no domingo. Tive o rosto cortado e estou com um galo na cabeça. Não me levaram nada”, disse ela, em vídeo publicado nas redes sociais no dia da agressão.

O caso foi devidamente registrado junto à Polícia Civil do Paraná (PCPR), que não descarta a hipótese de motivação política. De acordo com o delegado adjunto do 1º Distrito Policial, Pedro Felipe, os esforços da polícia agora estão concentrados em identificar o agressor.

O SindijorPR segue acompanhando o caso e pede apoio das e dos jornalistas para que as imagens sejam amplamente veiculadas para que a polícia possa chegar até o autor das agressões contra Magaléa o mais rápido possível. Quem tiver informações deve procurar a polícia por meio dos telefones (41) 3326-3400 e (41) 99649-1302.