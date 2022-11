Manifestantes bolsonaristas bloqueiam cinco pontos em estradas do Paraná

A Polícia Militar do Paraná informou no boletim das 16 horas que há dois bloqueios parciais e dois bloqueios totais nas rodovias estaduais do Paraná, promovidos por manifestantes bolsonaristas. Já segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles também promovem o fechamento total da BR-373, no km 267, perímetro urbano de Prudentópolis. A PRF se encontra no local trabalhando para a liberação.

Seleção brasileira para a Copa tem três ex-Athletico e um ex-Coritiba

A seleção brasileira que vai à Copa do Mundo do Catar, neste mês, tem três jogadores com passagens pelo Athletico e um que atuou pelo Coritiba. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (7) pelo técnico Tite, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo, 26 jogadores foram chamados – três a mais que nos mundiais anteriores.

Em um ano, número de vacinas aplicadas contra a Covid cai 95% no Paraná

O Paraná registrou uma redução de 95% no número de vacinas aplicadas contra a Covid-19 no intervalo de um ano. Em outubro de 2021, ainda na esteira da grande procura pelo imunizante, foram registradas 2.479.269 doses e em outubro deste ano, apenas 121.779. Os números são da Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS), disponíveis no Vacinômetro Nacional.

Cesta básica de Curitiba sobe 2,59% em outubro, aponta Dieese

O custo da cesta básica de alimentos de Curitiba terminou o mês de outubro em R$ 696,31. Em outubro de 2022, a cesta básica na capital paranaense apresentou aumento de 2,59%, na comparação com setembro de 2022. O valor é o quinto mais alto entre as 17 cidades onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza a pesquisa.

Consumidoras de Sarandi e Cascavel são sorteadas com prêmios máximos do Nota Paraná

Duas consumidoras do Estado foram contempladas com os maiores prêmios do Programa Nota Paraná. A premiação máxima deste mês, de R$ 1 milhão, saiu para Sarandi, no Noroeste. A nova milionária teve o bilhete premiado de número 4222075 e concorreu com quatro cupons gerados de oito notas fiscais emitidas. Ela é a 31ª milionária do programa da Secretaria estadual da Fazenda.

Frente feminista protesta após 7 dias de assassinato de mulher na frente do filhos em Curitiba

Integrantes da Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana realizaram no início da tarde desta segunda (7), um ato em frente ao Tribunal do Júri para exigir Justiça diante do feminicídio de Suellen Helena Rodrigues, de 29 anos, que foi morta na frente dos filhos, de 8 e 10 anos, no bairro Uberaba no último dia 31 de outubro.

Preso homem de 31 anos que se dizia “casado” com menina de apenas 13 anos na Grande Curitiba

Foi preso no sábado (5) pela Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem de 31 anos que convivia maritalmente com uma menina de apenas 13 anos. A ação contou com apoio do Conselho Tutelar. A prisão aconteceu em uma área de ocupação na Rua dos Gerânios.

Eclipse lunar terá Lua de Sangue na madrugada desta terça-feira. Veja onde será visível

Acontece nesta terça-feira (8) a eclipse lunar total e a aparição da Lua de Sangue. É o segundo eclipse lunar do ano, mas será visível como total apenas no extremo oeste do Brasil. Apenas observadores que vivem na parte mais a oeste do país conseguirão ver o eclipse parcial, com a Lua já se pondo. E somente no extremo oeste do Acre será visível como total por apenas poucos minutos, também com a Lua já se pondo.

Região da Pedreira terá bloqueios na terça-feira para show do Arctic Monkey em Curitiba

Motoristas que passarem pela região da Pedreira Paulo Leminski nesta terça-feira (8/11) deverão ficar atentos às alterações no trânsito para a realização do show da banda Arctic Monkeys. Não há horário definido para o início dos bloqueios de trânsito, que serão feitos por monitores de trânsito para garantir a segurança na chegada do público.

Coritiba tem 7,1% de chance de chegar à Copa Sul-Americana

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, no domingo, o Coritiba escapou matematicamente do rebaixamento à segunda divisão nacional. Faltando duas rodadas, o time foi a 41 pontos. O Atlético-GO, atual 17º colocado, tem 34. Com o alívio de escapar do descenso, o clube paranaense mira chegar à Copa Sul-Americana de 2023. Estatisticamente, o Coritiba tem 7,1% de chance de chegar à Sul-Americana.

