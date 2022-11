Segunda morte da tragédia da BR-376 é confirmada pelos bombeiros do Paraná; seis pessoas são resgatadas com vida

Foi confirmada a segunda morte no deslizamento de terra na BR-376. O corpo foi encontrado nesta tarde de terça-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros. Assim como o primeiro, encontrada pela manhã, ainda não há identificação. Seis pessoas foram resgatadas com vida até as 17 horas.

Governo do Paraná decreta situação de emergência na região de Curitiba e Litoral

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (29) o decreto ( 12.691/2022 ) que declara situação de emergência na região Leste do Paraná, que compreende municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral. O decreto atende à recomendação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, em razão das chuvas intensas que atingem a região desde o dia 25 de novembro.

Estrada da Graciosa também é bloqueada e único caminho para o Litoral do Paraná é pela BR-116

Na manhã desta terça (29), a Estrada da Graciosa, PR-410, também foi interditada devido à queda de barreira sentido Morretes. Agora, as três rodovias de acesso entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral paranaense foram atingidas por deslizamentos de terra e estão com pontos de bloqueio nesta terça-feira (29).

DER/PR altera restrições para veículos pesados no ferry boat de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que, em virtude dos bloqueios nas rodovias de acesso ao Litoral, e visando garantir o fluxo na travessia da Baía de Guaratuba, está alterando o horário de restrição para veículos com mais de três eixos e/ou superiores a 14 metros.

Gabinete de crise do governo do Paraná divulga primeiro boletim sobre a situação na BR-376

O primeiro boletim divulgado pelo gabinete de crise instituído para acompanhar a situação na BR-376 informa que, até as 17h desta segunda-feira (29), seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, infelizmente, em óbito. Até o momento, não há informações sobre a quantidade total de vítimas e veículos envolvidos.

Fluxo na BR-116 fica alto com interdição da 376; Curitiba vai receber pacientes que não conseguem voltar para o Litoral

Rota alternativa com a interdição da BR-376, por causa de deslizamentos de encosta e soterramentos de veículos na segunda-feira (28), o fluxo na BR-116 era intenso nesta terça-feira (29). A rodovia é a rota de acesso para Santa Catarina, de quem circula entre os dois estados pela BR-376.

Somados, Litoral e Grande Curitiba registram chuvas de quase 900 mm a mais que a média de novembro

As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as cidades mais atingidas foram Guaratuba, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Guaraqueçaba e Tijucas do Sul.

Alex Sandro tem lesão muscular e é terceiro desfalque da seleção na Copa do Mundo

A seleção brasileira ganhou um novo desfalque por lesão para o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O lateral-esquerdo Alex Sandro, que saíra de campo mais cedo na partida diante da Suíça reclamando de dores, passou por exame de imagem na manhã desta terça-feira que apontou para uma lesão muscular no quadril esquerdo. Com isso, ele está vetado para a partida diante de Camarões.

Paraná inicia distribuição de mais 229,2 mil vacinas contra a Covid-19

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), realiza nesta terça-feira (29) a entrega de 229.253 vacinas contra a Covid-19. Desse total, 49.570 são pediátricas da Pfizer/BioNTech, destinadas às crianças de 5 a 11 anos, e 179.683 são para a faixa etária acima de 12 anos, sendo 84.798 imunizantes da Pfizer e 94.885 AstraZeneca.

Paraná confirma mais 2.526 casos novos e dez mortes por Covid

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou no boletim desta terça-feira (29) mais 2.526 casos novos de Covid-19. Também acrescentou mais dez mortes desde o início da pandemia. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Maringá (3) e Umuarama (2).

Após críticas, Assembleia adia votação de aumento do ICMS

Após críticas do setor produtivo, a Assembleia Legislativa adiou hoje a votação do projeto enviado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) à Casa na semana passada, que aumenta a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 18% para 19%, e do ICMS de bebidas e refrigerantes de 18% para 25%. A proposta foi aprovada em primeiro turno na semana passada, e estava na pauta para votação em segundo turno

Protesto pede prisão de homem que atacou artista negro no Centro de Curitiba; agressor nega racismo

Dezenas de pessoas fizeram na tarde desta terça-feira (29 de novembro) uma manifestação em frente ao 1º Distrito Policial, em Curitiba, onde estava previsto o depoimento do homem flagrado por câmeras de monitoramento atacando o artista Odivaldo Carlos da Silva, o Neno, na semana passada. A agressão ocorreu na Rua Dr. Faivre, no centro da Capital.

Câmara aprova reajuste de 7,17% para servidores de Curitiba; salários de vereadores sobe para R$ 18,6 mil

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, hoje, em primeiro turno, reajuste salarial de 7,17% ao funcionalismo público da capital paranaense. O percentual foi definido pela Prefeitura de e é o equivalente à inflação dos últimos 12 meses apurada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE).

