Governo do Paraná estuda ampliar faixa etária da quarta dose da vacina contra Covid

O Governo do Paraná estuda ampliar a faixa etária apta a tomar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, conhecida como quarta dose, hoje restrita para os que tem 40 anos ou mais e profissionais de saúde. Segundo o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, tema será debatido com os municípios ainda nesta semana.

Frente parlamentar pede suspensão da licitação dos novos pedágios no Paraná

A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa anunciou hoje que vai pedir a suspensão do processo de licitação das novas concessões de pedágio no Paraná. O assunto foi tema de reunião entre deputados e técnicos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), hoje, em Curitiba.

Carreta desgovernada com toras de madeira atravessa Rodovia do Xisto e tomba em Curitiba

Uma carreta que transportava toras de madeira se soltou do caminhão no início da tarde desta terça (8) na Rodovia do Xisto, no bairro Tatuquara, em Curitiba. O bitrem ficou desgovernado na rodovia até que invadiu o canteiro central e tombou. Toda carga ficou espalhada pela pista.

Alckmin confirma oito nomes da equipe de transição do governo Lula

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou hoje oito nomes da equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alckmin – que coordena o grupo – fez o anúncio no gabinete de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Os nomes incluem os responsáveis pelas áreas econômica e de desenvolvimento social.

PSD de Kassab e Ratinho Jr aceita convite do PT para compor equipe de transição do governo Lula

A presidente nacional do PT, deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann, anunciou hoje que o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab aceitou convite para integrar a equipe de transição do governo Lula.

MP abre duas investigações sobre bloqueios de rodovias no Paraná

O Ministério Público do Paraná (MP/PR) abriu duas investigações preliminares sobre bloqueios de rodovias e vias públicas no Estado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. As investigações apuram bloqueios promovidos por bolsonaristas em Santa Isabel do Ivaí (região Noroeste) e Maringá (região Norte).

Apenas uma rodovia no Paraná segue bloqueada por apoiadores de Bolsonaro

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que, na atualização das 15 horas, não foram registrados pontos de bloqueio parciais ou totais nas rodovias estaduais que cruzam o Paraná. Até o momento foram realizados 238 boletins de ocorrência por conta das manifestações e bloqueios das rodovias estaduais, conforme dados do último boletim da PMPR.

Saúde prepara Dia D contra a dengue e divulga novo boletim no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta terça-feira (8) um encontro entre representantes das 22 Regionais de Saúde, gestores municipais e profissionais da saúde para atualização e reforço das ações de enfrentamento ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Boletim desta terça mostra mais 285 casos e um óbito por Covid no Paraná

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) desta terça-feira (8) traz mais 285 casos e um óbito por Covid-19 no Estado. O paciente que foi a óbito residia em Barbosa Ferraz. O óbito divulgado nesta data é de outubro de 2022.

Coritiba x Corinthians: escalações, onde assistir e jogo dos deveres cumpridos

O Coritiba enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (9), às 19 horas, no Couto Pereira. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão e confronta duas equipes que já cumpriram seus deveres na competição, mas que buscam alguma coisa a mais.

