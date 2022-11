Em duas semanas, média móvel de casos de Covid-19 no Paraná cresce mais de 500%

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou neste domingo (20 de novembro) o registro de 477 novos casos de Covid-19 no estado. Por outro lado, não foram registrados novos óbitos causados pela doença pandêmica. Os dados constam no informe epidemiológico divulgado às 12h30 de hoje pela pasta.

Maratona de Curitiba volta com 10 mil participantes. Veja os vencedores

A tradicional Maratona de Curitiba Rumo 2022 aconteceu na manhã deste domingo (20), voltando a acontecer após um período de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19. A corrida teve largadas entre 4h50 e 5h30 da manhã, em diferentes categorias e nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. A Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, foi o local da largada de todas as provas.

Valencia brilha e Equador bate Catar, primeiro anfitrião a perder em estreia de Copas

Seleção sem tradição em Copas do Mundo, o Catar se tornou o primeiro anfitrião a ser derrotado em uma estreia de Mundial. No jogo que abriu a competição neste domingo, os donos da casa levaram 2 a 0 do Equador, que contou com a estrela do capitão Enner Valencia. Foram do atacante os dois gols da partida, marcados de pênalti e de cabeça, ambos na primeira etapa, para garantir a vitória por 2 a 0 no duelo disputado no Al Bayt, na cidade de Al Khor, onde foi realizada a cerimônia de abertura e palco da festa da torcida equatoriana, que estava em minoria, mas se sobressaiu no volume.

Sem indicar a equipe da estreia, seleção brasileira faz primeiro treino no Catar

A seleção brasileira fez neste domingo seu primeiro treino no Catar. E, a quatro dias da estreia na Copa do Mundo, Tite ainda não abriu o jogo sobre quem deverá alinhar para enfrentar a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G. No Grand Hamad Stadium, o CT da seleção em Doha, o grupo de jogadores foi dividido, com as jogadas de ataque e de defesa ocorrendo de forma separada.

Último dia do Enem 2022 tem prova equilibrada e fala sobre pandemia

O segundo e último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 trouxe um equilíbrio entre questões conceituais e cálculos matemáticos, além de abordar a pandemia de covid-19 sob vários aspectos, como era esperado por especialistas. Neste domingo, os candidatos precisaram responder a 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Casal é preso após furtar 12 peças de carne no valor de R$ 1.200 de supermercado na Grande Curitiba

Um casal foi preso por volta das 18 horas deste sábado (19) na saída de um supermercado no bairro Ferrari, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles levavam em duas mochilas 12 peças de picanha, totalizando quase R$1200 reais.

Homem dá garrafada na cabeça de mulher e é imobilizado por frequentadores de lanchonete na Grande Curitiba

Uma briga generalizada aconteceu em uma lanchonete no Centro de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de sábado (19). Segundo informações da guarda municipal de Araucária, tudo começou quando um homem agrediu uma mulher com uma garrafada na cabeça. Ela foi defender a sobrinha que teria sido assediada pelo homem.

Motorista embriagado é preso após bater van em portão, que caiu e feriu idosa na Grande Curitiba

Um motorista embriagado foi preso na tarde deste domingo (20) após bateu uma van no portão de uma casa na Rua Pôr do Sol, no bairro Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e ferir uma idosa. Com a pancada, o portão caiu em cima de uma mulher que teve ferimentos de média gravidade.

Dia da Consciência Negra é celebrado com intensa programação em Curitiba neste domingo

O Dia da Consciência Negra, neste domingo (20 de novembro), será celebrado com uma intensa programação religiosa no Largo da Ordem, em Curitiba, um ciclo de debates e lançamento da versão impressa de um livro de História da população negra na capital paranaense, além de uma edição especial da Feira Afro (CIC), concluindo a série de atividades alusivas à data realizada ao longo deste mês.

Morre Jason David Frank, o ‘Power Ranger verde’, aos 49 anos

Jason David Frank, conhecido por interpretar o ranger verde do clássico Power Rangers, morreu aos 49 anos. O ator que estrelou a primeira versão do seriado deu vida a Tommy. A notícia sobre a morte foi compartilhada por Mike Bronzoulis, seu treinador em uma publicação no Facebook.

