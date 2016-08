Protesto contra governo Temer reúne mil pessoas em Curitiba. Veja o vídeo

(foto: Franklin Freitas)

Cerca de mil pessoas se reuniram na Praça 19 de Dezembro, conhecida com a do Homem Nú, para protestar contra o governo do agora, atual, presidente da República, Michel Temer. A manifestação foi marcada pela rede social Facebook para as 18 horas na página do evento "Fora Temer";

Munidos de cartazes feitos em pedaços de caixas de papelão, os manifestantes chamaram o atual presidente de golpista. Em várias frases de protesto eles afirmaram que o povo é quem deve decidir e repetiam o "Fora Temer" como um dos bordões da manifestação.

A ideia do grupo é de marchar até o Palácio do governo, segundo os organizadores.

"Despedida de Dilma"

Já no outro evento, marcado pelos favoráveis ao impeachment, também pelas redes sociais, o quórum próximo das 19 horas, era de um comboio de três carros. A concentração foi marcada para ser na Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico, sede do governo do Estado. Chamado com "Despedida de Dilma", a ideia dos organizadores é de seguirem em carreata até a Praça Santos Andrade, Cento de Curitiba.

Atualizada às 18h57