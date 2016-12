Apresentadora se descuida e exibe calcinha ao vivo

Redação Bem Paraná com agências online

25/12/16 às 17:33 Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Reprodução)

A apresentadora italiana Constanza Calabrese, que é bastante conhecida em seu país, virou agora atração nas redes sociais. É que no sábado (24/12), ao apresentar um telejornal vespertino da emissora TG5, ela acabou cometendo uma "gafe sexy".

É que ela teve a calcinha exposta ao se descuidar com a bancada de vidro, um episódio que em sendo comparado com a clássica cena da cruza de pernas de Sharon Stone no filme "Instinto Selvagem".