Rapaz cumpre ameaça antiga e atira contra a própria mãe

Redação Bem Paraná

Uma briga familiar por pouco não terminou em tragédia na manhã desta sexta-feira (1º de fevereiro), em Curitiba. Um rapaz armado atirou contra a própria mãe, que ficou gravemente ferida.

O crime ocorreu por volta das 7 horas na rua Rubens Thome Speltz, no bairro Cajuru, no momento em que a mãe do suspeito abria a panificadora da família. O menino já esperava por ela na porta do estabelecimento e, ao dar de cara com a mulher, atirou na perna dela, que ficou gravemente ferida.

A situação só não foi ainda pior porque outros familiares viram a situação e impediram que o rapaz atirasse mais vezes contra a mãe. COm medo de ser pego, ele fugiu rumo a Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e ainda não foi localizado.

Segundo familiares, o rapaz já havia dito anteriormente que mataria a mãe. A relação entre os dois não era boa há tempos e as ameaças, diversas. Agora, a Polícia Civil deve assumir as investigações.