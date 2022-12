Reprodução

O Sexlog fez uma pesquisa entre os seus usuários sobre a prática de jejum no sexo.

Questionados sobre o período em que já ficaram sem transar, 20,41% das pessoas garantem que nunca passaram mais de uma semana sem fazer sexo; já 28,88% dos que responderam a pesquisa, dizem que já ficaram, mas que esse período não passou de uma ou duas semanas.

Já 16,55% afirmam que a ausência de sexo durou entre 3 e 4 semanas, enquanto a maioria, 34,15%, aponta que chegou a ficar mais de quatro semanas sem ter contato sexual com alguém.

Motivos para não transar

A recomendação médica é o único motivo que os respondentes concordaram em aceitar para dar uma pausa na transa. Entre os participantes, 77,54% disseram “sim” e 22,46% “não”.

Os usuários do Sexlog não acreditam que o jejum no sexo pode trazer algum benefício para o corpo. Quando questionados a respeito, foram 90,14% de respostas negativas contra 9,86% dizendo sim. Também não concordam que a falta da prática possa ser benéfica para qualquer outra área da vida. Neste ponto, foram 58,77% respondendo negativamente; a minoria (13,03%) acredita que sim, enquanto os demais (28,20%) falaram que só aceitariam se tivesse alguma comprovação científica do benefício.

Se o motivo da abstinência for decisão do parceiro, a maioria (64,48%) disse que não aceitaria, enquanto 35,52% falaram que seria tranquilo. No caso de motivos religiosos, a quantidade de respostas negativas também foi maior, totalizando 69,56% contra 30,44% que responderam aceitar não fazer sexo por conta da religião.

A amostra foi composta por mais de 13 mil pessoas, a maioria (67,40%) se identificou como homem, 24,44% casais homem e mulher, 5,99% de mulheres, 1.23% casal mulher e mulher, 0,75% transexual e a minoria (0,19%) casal homem e homem.

Sobre o Sexlog

O Sexlog.com é a maior rede social de sexo e swing do Brasil, com mais de 17 milhões de pessoas cadastradas. São milhares de fotos e vídeos reais publicados por dia, todos com conteúdo amador. Trocas de mensagens, convites para encontros e divulgação de eventos também fazem parte da rede, que visa proporcionar prazer para pessoas solteiras e casadas que buscam novidades na cama.