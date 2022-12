Allan Swan/Divulgação

A lenda do punk/hardcore mundial The Exploited se apresenta em Curitiba dia 04 de dezembro (domingo), no Basement Cultural. A banda escocesa, fundada no final dos anos 1970 pelo vocalista Wattie Buchan, se tornou um dos mais influentes e importantes do cenário punk, com músicas e letras agressivas, contestando a corrupção política, a violência da polícia, as guerras, a religião, entre outros tópicos politizados.

Os ingressos para esta apresentação histórica estão à venda pelo site Bilheto, com valores a partir de 110 reais (pista, 3º lote). Há também a opção “dois amigos”, no qual é possível adquirir um par de convites por 165 reais.

O The Exploited lançou discos clássicos do estilo, como Punk’s Not Dead (1981), Troops of Tomorrow (1982), Let’s Start a War (1983), além do mais recente, Fuck The System (2003). No show, a banda promete diversos clássicos destes e outros discos.

Os shows fazem parte de mais uma edição do tradicional festival Desgraça Pouca é Bobagem, conhecido por ser eclético e numeroso. Isto se reflete na variedade estilística das bandas de abertura: Os paulistas do Manger Cadavre? apostam em uma mescla de metal, hardcore e crust, enquanto os curitibano do Necroterio trazem o death metal/grindcore ultra brutal. Também da cidade, o Repudiyo representa o hardcore de protesto, o Royal Rage, o thrash metal, e os mineiros do Hamurabi, o death metal.

SERVIÇO

Desgraça Pouca é Bobagem apresenta The Exploited em Curitiba

Abertura: Manger Cadavre?, Necroterio, Repudiyo, Royal Rage, Hamurabi

Data: 04 de dezembro de 2022 (domingo)

Local: Basement Cultural

Endereço: Rua Des. Benvindo Valente, 260 – São Francisco

Horários: 14h (portões) – 15h (shows)

Classificação etária: 16 anos (somente acompanhado de um responsável)

Ingressos: a partir de R$ 110 (podem incidir taxas administrativas)

Venda Online: https://www.bilheto.com.br/evento/652/DPEB_com_Exploited_em_Curitiba

Pontos físicos de venda:

Let´s Rock

Endereço: Praça Tiradentes, 106 – loja 3 e 4 – Centro

Horário de Atendimento: Seg. à Sex. 09h as 19h / Sáb. 09h às 15h

Carmela

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 72 – São Francisco

Horário de Atendimento:Dom. a Qui. 07h às 23h / Sex. e Sab. 17h às 02h

Realização: Mosh Productions