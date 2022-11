Dia de sol com poucas nuvens Arquivo Bem Paraná

A sexta-feira começou com sol e poucas nuvens em Curitiba e deve seguir assim até o final do dia. A temperatura deve ter grande amplitude, com mínima de 9° a 24° centígrados. Não há previsão de chuvas para a capital hoje.

Segundo o Simepar, no norte pioneiro os ventos são um pouco mais significativos, especialmente na região de Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Temperaturas ficaram abaixo dos 10°C em vários municípios do centro-sul, Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba.

A madrugada também foi de tempo estável e sem nuvens no Estado, com céu limpo entre as faixas norte e oeste do Estado (com temperaturas acima dos 20°C). Em contrapartida, entre os Campos Gerais e o Vale do Ribeira, assim como em algumas cidades do Centro-Sul as temperaturas baixaram bastante e estão inferiores aos 10°C.