Ueslei Brito enfrenta o Londrina (Crédito: Valquir Aureliano)

O Paraná Clube renovou os contratos do zagueiro Victor Caetano, 25 anos, e do ponta/lateral Ueslei Brito, 27 anos. O clube informou que os dois vão ficar para a temporada 2023, para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começa em maio.

Como os jogadores vão ficar inativos até maio, o Paraná decidiu emprestar a dupla para o Taubaté, para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, chamado de ‘Série A2’.

O mesmo procedimento foi adotado com o goleiro Felipe, 38 anos, que renovou contrato com o Paraná para 2023 e, logo em seguida, emprestado para o Capital FC, de Brasília.

UESLEI

Ueslei Brito ficou na base do Palmeiras de 2012 a 2015. Sua estreia como profissional foi em 2016, quando estava emprestado ao Noroeste. Em seguida, rodou por XV de Piracicaba-SP, Brasilis-SP, Krymteplytsia (Rússia), Madureira-RJ e Gama.

Em 2021, Ueslei não jogou pelo time principal do Figueirense. Ele ficou na equipe sub-23 e jogou como lateral-direito no Campeonato Brasileiro de Aspirantes (14 jogos e nenhum gol). Antes, no primeiro semestre, disputou o campeonato estadual pelo Gama-DF (15 jogos e dois gols) atuando como ponta. Em 2020, foi reserva do Gama na Série D do Brasileiro — foram 8 jogos como substituto, 2 como titular e nenhum gol.

O jogador chegou ao Paraná Clube no início deste ano de 2022 e fez, ao todo, 20 partidas e fez dois gols. Na Série D do Camkpeonato Brasileiro, atuou em 15 partidas (nenhuma como titular).

VICTOR CAETANO

Victor Caetano foi formado na base do América-MG. Estreou como profissional no Social, em 2018. Depois rodou por Fernandópolis, Real Sport, Mirassol, Primavera e Juventus Jaraguá. Chegou ao Paraná Clube em junho de 2022 e defendeu a equipe sub-23 no Brasileiro de Aspirantes – quatro jogos e um gol marcado. Na Série D do Brasileiro, só atuou em duas partidas.