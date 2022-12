As novas camisas (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube e a sua nova fornecedora de material esportivo, a Claw, lançaram, na manhã desta quinta-feira (29), a nova linha de material esportivo para a temporada de 2023. Foram apresentadas as novas camisas de jogo, além dos materiais de treinamento, de aquecimento e de viagem (atletas e comissão técnica).

Ainda não é possível comprar os novos produtos, já que a Paraná Loja, na Sede da Kennedy, só vai abrir no início de 2023. “O local está em fase final de reforma e abertura deve acontecer em breve, nos primeiros dias do ano de 2023”, informou o clube.

Os preços também não foram divulgados.

Clique aqui para ver o vídeo de divulgação da nova linha de material esportivo.

O vídeo de divulgação das novas camisas foi gravado na Vila Capanema e contou com as participações dos sócios Gil Vinicius Vicentin e Henrique Rodrigo dos Santos, além dos goleiros da base paranista, Brayan e Rafael. A ideia foi mostrar os materiais utilizados pelos atletas em um dia normal de jogo, desde a chegada no estádio até a subida ao gramado.

Antes desses materiais, Paraná Clube e Claw já tinham lançado uma edição limitada da camisa comemorativa da Copa do Mundo e que foi sucesso de vendas. O acordo entre o Tricolor e a empresa portuguesa foi firmado por dois anos e dura até 2024.

A empresa portuguesa substitui a brasileira Spieler, que manteve contrato com o clube até julho de 2022.