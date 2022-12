Seleção dos melhores da Copa do Mundo de 2022 do site inglês WhoScored (Crédito: Reprodução/WhoScored)

A seleção provisória do WhoScored mostra os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022 após cinco partidas – três pela fase de grupos, um pelas oitavas de final e um pelas quartas de final. Para entrar na equipe dos melhores, é preciso ter disputado pelo menos dois jogos na competição. A cada partida, o site inglês atribui uma nota de 0 a 10 para cada jogador, com base no desempenho em campo e com o suporte de mais de 200 tipos de estatísticas (gols, assistências, passes decisivos, lançamentos, faltas, cartões, desarmes, jogo aéreo e dribles, por exemplo).

Até o momento, o melhor jogador da Copa no ranking WhoScored é o meia Bruno Fernandes, de Portugal e do Manchester United, com nota média 8,15. Ele marcou dois gols e fez três assistências nas quatro partidas que disputou.

O segundo melhor é o argentino Lionel Messi, do PSG, com nota média 8,09. Ele tem dois gols e uma assistência nas quatro partidas disputadas.

A seleção da Copa do WhoScored, após cinco partidas, tem um brasileiro: o volante Casemiro, do Manchester United, com nota média 7,53.

Depois de Casemiro, os melhores brasileiros no ranking WhoScored são o meia-atacante Neymar (7,45), o centroavante Richarlison (7,41) e o ponta Vini Jr (7,20).

Os piores do Brasil na competição, considerando aqueles que disputaram pelo menos dois jogos, são o zagueiro Bremer (6,29), o ponta Martinelli (6,29), os volantes Bruno Guimarães (6,31) e Fred (6,33), o atacante Rodrygo (6,34) e o goleiro Alisson (6,35).