Divulgação/Assessoria de Imprensa

Depois do sucesso que foram os passeios de helicóptero sobre as Cataratas do Iguaçu promovidos pela Helisul com alunos da Associação Cristã de Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu no Dia das Crianças, a empresa de aviação e serviços aéreos decidiu realizar ação semelhante em Curitiba. No próximo dia 14, às 14 horas, ela vai presentear 20 crianças atendidas pelo Hospital Erastinho para fazer o voo panorâmico que sai do parque Barigui.

O objetivo é oferecer uma atividade lúdica para os pequenos pacientes como forma de celebrar o Natal. “A ação realizada em Foz nos mostrou que podemos contribuir para promover o bem-estar de crianças que enfrentam grandes desafios desde pequenas. Por isso, decidimos repeti-la agora no Natal com pacientes do Erastinho. Queremos quebrar a rotina dessas crianças e trazer um pouco da magia do Natal para elas”, explica o superintendente de operações da Helisul, Bruno Biesuz.

A ideia foi muito bem recebida pela direção do hospital. “O passeio de helicóptero que a Helisul vai propiciar aos pacientes oncológicos do Hospital Erastinho é de suma importância por contemplar dois aspectos: o primeiro deles diz respeito à atividade lúdica em si, que funciona como um catalisador de recuperação da saúde, e permite às crianças e adolescentes se sentirem melhores nas atividades do cotidiano, favorecendo a reintegração social, que sofre ruptura por conta de inúmeras vindas ao hospital, além dos períodos de internação”, diz a diretora do Erastinho, Mara Albonei Dudeque Pianovski.

“O segundo aspecto está vinculado ao momento natalino, pois os pacientes poderão admirar do alto as decorações de Natal da nossa linda e querida Curitiba, vivenciando, sem dúvida, um momento de amor que transcende as atividades hospitalares. Amor este que se traduz no apoio de toda a equipe da Helisul que, por sua vez, terá a oportunidade de vivenciar o brilho nos olhos e os sorrisos que tanta força e exemplo nos trazem”, completa.

Parceria e segurança

Para realizar a ação, a Helisul vai contar com a parceria da A.S.S Turismo. A empresa ficará responsável por fazer o transporte das crianças e dos profissionais do hospital que devem acompanhá-las até o heliponto no Parque Barigui.

“Decidimos participar porque a iniciativa é muito legal! Conhecemos o projeto do Erastinho – eu mesma passei por uma cirurgia na coluna no Erasto Gaertner quando tinha 6 anos, por causa de uma biópsia indicativa de câncer –, então quando nos apresentaram a proposta, aceitamos na hora!”, conta a proprietária da empresa de transporte de passageiros, Jenifer Santos.

Para garantir a segurança dos pequenos pacientes, que tratam diferentes tipos de câncer e, por isso, têm imunidade mais baixa, a higienização é prioridade tanto nos ônibus quanto nas aeronaves. A cada voo, por exemplo, a Helisul vai realizar uma limpeza completa da parte interna do helicóptero.

“Se queremos promover bem-estar, nossa primeira preocupação precisa ser com a segurança das crianças, que não podem ser expostas a riscos à saúde. Por isso, nos propusemos a realizar a limpeza da aeronave a cada voo e a tomar todas as medidas necessárias para garantir que elas fiquem bem e tenham uma experiência memorável”, diz Biesuz.