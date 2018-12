Aeroporto de Cumbica registra 5º dia seguido de atrasos em voos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo quinto dia seguido, passageiros do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), continuam enfrentando atrasos nos voos operados pelo terminal - o maior do país.

Para as companhias aéreas, os atrasos ainda são um reflexo do temporal da semana passada que atingiu a Grande São Paulo e forçou um novo rearranjo da malha aérea.

Segundo a Gru Airport, a concessionária responsável pela administração do aeroporto, 19 dos 122 voos previstos registraram atrasos da meia-noite às 7h desta segunda-feira (17).

O aeroporto opera normalmente nesta segunda, mas as companhias aéreas ainda não conseguiram normalizar seus voos depois de todos os atrasos e cancelamentos, segundo a concessionária.

A situação foi mais complicada no fim de semana. De 0h até 18h deste domingo (16), 74 voos dos 480 previstos não saíram ou chegaram no horário, o correspondente a cerca de 15% do total.

No sábado (15), dos 530 voos previstos, entre partidas e chegadas, 146 tiveram atrasos acima de 30 minutos e, até as 18h, 43 voos tinham sido cancelados.

Na sexta (14), dos 509 voos, 216 tiveram atrasos de mais de 30 minutos. Pelo menos 32 voos foram cancelados.

TEMPORAL

As fortes chuvas que atingiram diferentes pontos de São Paulo na última quinta (13) deixaram a capital paulista em estado de atenção, com pelo menos 14 pontos de alagamentos.

Segundo os bombeiros, houve a queda de 67 árvores. Como algumas caíram em áreas energizadas, foi preciso interromper o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade.

O último fim de semana da primavera - o verão começa na sexta-feira (21) - teve calor intenso em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até terça (18), a capital segue com sol e calor com pancadas de chuva no fim de tarde.

Nesta segunda, as temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC na capital paulista. No fim da tarde, a chegada de uma brisa marítima deve causar aumento de nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento.

O dia segue com sol e calor na terça (18). Os termômetros devem variar entre mínimas de 21ºC e as máximas podem ultrapassar 33ºC e, nas horas mais quentes, os índices de umidade serão baixos. Entre o fim da tarde e o começo da noite, pancadas de chuva com forte intensidade estão previstas.