Com 647 desfiles, carnaval de rua de SP tem programação divulgada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com algumas alterações em itinerários e a previsão de um público recorde para o Carnaval de rua de 2019 de São Paulo, a prefeitura divulgou nesta terça (18) o cronograma dos desfiles dos blocos e megablocos.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras foram confirmados 570 blocos para os dias de folia -do pré-carnaval, que ocorrerá entre 23 e 24 de fevereiro, até o pós-carnaval, entre os dias 9 e 10 de março.

Ao todo, serão 647 desfiles em oito dias, número menor do que estimado inicialmente pela gestão Covas (PSDB) -ao menos 700 blocos haviam demonstrado interesse durante o período de inscrições.

A Sé, Vila Mariana, Pinheiros e Lapa são as regiões que concentrarão o maior número de atrações.

Com um orçamento estimado em R$ 30 milhões, o dobro do captado via patrocínio com empresas privadas neste ano, o Carnaval de 2019 em São Paulo manterá a tendência das últimas edições e contará com mais blocos nas ruas -em 2017 foram 391 cordeões e, em 2018, esse número chegou a 433.

De acordo com a prefeitura, o Carnaval de 2019 terá 320 trajetos e blocos descentralizados. Outra grande mudança em relação ao ano passado foi a retirada da avenida 23 de Maio do circuito dos megablocos, que foi substituida pela avenida Tiradentes, no Centro. A alteração ocorreu por recomendação do Ministério Público, principalmente pela falta de uma rota de fuga nas imediações da via.

As avenidas engenheiro Luís Carlos Berrini e Marquês de São Vicente também serão novidades para a edição da festa no próximo ano.

Veja alguns destaques da programação:

CENTRO

- Sereianos

23/02/19 - 15h

Rua Augusta, Matias Aires, Martins Fontes e Álvaro de Carvalho

- Acadêmicos do Baixo Augusta

24/02/19 - 16h

Rua da Consolação, na altura do número 2.303, até av. São Luís

- Bloco MinhoQueens

02/03/19 - 15h

Praça da República, 7 de Abril, barão de Itapetininga, São Luís, Xavier de Toledo, Praça Ramos, conselheiro Crispiniano e São João

- BregsNice e Sidney Magal

02/03/19 - 12h

Praça da República, São Luís e Xavier de Toledo

- Bloco Tarado ni Você

03/03/19 - 10h

Rua Ipiranga com São João, República, São Luís, biblioteca Mário de Andrade, Teatro Municipal, São João

- Bloco Chá da Alice

04/03/19 - 14h

Av. Tiradentes

- Bloco Lua Vai

04/03/19 - 15h

Praça da República, São Luís, Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, conselheiro Crispiniano, largo Paissandu

- Espetacular Bloco da Charanga do França

04/03/19 - 9h

Rua Imaculada Conceição, barão de Tatuí, Jaguaribe, Martim Francisco, Frederico Abranches e Largo de Santa Cecília

- Bloco Largadinho

09/03/19 - 15h

Av. Tiradentes

- Pipoca da Rainha

10/03/19 - 15h

Rua da Consolação até a dispersão na Praça Roosevelt

VILA MARIANA

- Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença

23/02/19 - 12h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

- Bloco Frevo Mulher

23/02/19 - 13h30

Av. Pedro Alvares Cabral, do Monumento às Bandeiras até Obelisco do Ibirapuera

- Orquestra Voadora

23/02/19 - 14h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

- Monobloco

24/02/19 - 13h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

- Bloco Bem Sertanejo

03/03/19 - 14h

Praça Armando de Sales Oliveira, avenida Pedro Álvares Cabral até o retorno na Praça Escoteiro Aldo Chioratto

- Bloco de Invertidos

05/03/19 - 15h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Monumento às Bandeiras até Obelisco do Ibirapuera

- Bloco Vumbora

09/03/19 - 13h

Av. Pedro Alvares Cabral, do obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

- Navio Pirata

09/03/19 - 13h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

- Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença

10/0/19 - 12h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

- Bloco da Preta

10/03/19 - 13h

Av. Pedro Alvares Cabral, do Obelisco do Ibirapuera até o Monumento às Bandeiras

PINHEIROS

- Bangalafumenga

23/02/2019 - 14h

Av. Faria Lima esquina com Av. JK. em direção ao Itaim indo até a esquina da Rua Michel Milan.

- Bloco Beleza Rara

23/02/19 - 15h

Av. eng. Luís Carlos Berrini

- Bloco Casa Comigo

23/02/19 - 12h

Av. brigadeiro Faria Lima; dispersa no Largo da Batata

- Bloco do Sargento Pimenta

23/02/19 - 13h

Av. brigadeiro Faria Lima, na esquina com a Michel Milan; segue até Pinheiros, no cruzamento com a av. Juscelino Kubsticheck

- Bloco Toca um Samba Aí (Inimigos da HP)

23/2/19 - 15h

Avenida brigadeiro Faria Lima, 104 até o Largo da Batata

- Bloco Chá da Alice

24/02/19 - 14h

Av. brigadeiro Faria Lima

- Bloco Gambiarra e Tiago Abravanel

24/02/19 - 15h

Concentração em Frente ao Bar do Piraja; segue sentido Largo da Batata

- Bonde do Pesadão

24/02/19 - 13h

Av. eng. Luís Carlos Berrini

- Confraria do Pasmado (Pasmadão)

24/02/19 - 13h

Rua dos Pinheiros (altura do nº 70), Cônego Eugênio Leite, dos Pinheiros e Antônio Bicudo

- Bloco Pinga Ni Mim

04/03/19 - 13h

Av. brigadeiro Faria Lima

Datas do carnaval 2019

- Pré-Carnaval

23 e 24 de fevereiro

- Carnaval

2 a 5 de março

- Pós-Carnaval

9 e 10 de março