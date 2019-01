Curitiba adere à campanha ‘Não é Não!’ para o Carnaval

Alana Gandra - Agência Brasil

A campanha Não é Não!, de combate ao assédio contra as mulheres, lançada há três anos pela estilista Aisha Jacob e um grupo de amigas, terá reforço este ano no país. O Carnaval 2019 marca a adesão à campanha, pela primeira vez, de Curitiba e Goiânia. Como nos anos anteriores, ela se repetirá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Belém, Salvador, Recife e Olinda.

Parte da campanha é fornecer às mulheres tatuagens não paermanentes com o mote do movimento. Graças a uma operação de crowdfunding, ou “vaquinha online”, encerrada na última segunda-feira, serão produzidas 100 mil tatuagens. Só no Rio de Janeiro devem ser entregues 25 mil. O mínimo que cada cidade participante terá é de 4 mil tatuagens com as palavras Não é Não! — dependendo de quanto cada cidade arrecadou na vaquinha. A entrega é gratuita.

Em Curitiba, as tatuagens serão distribuidas entre os blocos já nos eventos pré-Carnaval. Na Capital paranaense são dez blocos parceiros da iniciativa. Aisha destacou que a capital paranaense é a única em que a campanha foi abraçada também por três escolas de samba.

Aisha disse que a campanha atendeu o seu objetivo no carnaval passado. “A gente ouviu até que foi o carnaval do Não é Não! Foi muito positivo ouvir isso“. Segundo ela, trata-se de um projeto de reeducação tanto feminina quanto masculina. “Acho que a gente ainda tem muito que alcançar e melhorar. É um projeto de reeducação mesmo, que deveria começar pela escola”.

Cores

Se o azul e roxo foram as cores que predominaram nas tattoos do carnaval de 2018, este ano, a preferência será pelo rosa e vermelho, além de branco e preto. Um único fornecedor, de São Paulo, responde pela produção de todas as tatuagens do coletivo.