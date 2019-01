Em calendário temático, personalidades viram animais silvestres

A ONG AMPARA Animal deu continuidade à campanha Somos Todos Silvestres, iniciada no ano passado, em que personalidades se transformaram em animais silvestres. Dessa vez, a instituição lançou um calendário com as fotos dos artistas maquiados - e irreconhecíveis. Entre os participantes, estão as atrizes Sophie Charlotte (foto), Julia Faria, o ator Sérgio Marone e a cantora Luísa Sonza. O calendário AMPARA Silvestre 2019, que custa R$ 25, é uma homenagem aos animais silvestres do Brasil que estão em extinção

Há onça-parda, arara-azul, veado-campeiro e macaco-aranha. O projeto foi idealizado pela Kryolan com fotos de Jacques Dequeker.

Caio Castro é condenado a pagar R$ 7 mil por agressão a fotógrafo

O ator Caio Castro foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 7 mil ao fotógrafo André Ligeiro. Em 2016, Caio agrediu Ligeiro em uma festa em Trancoso, na Bahia. A informação foi publicada no ‘Diário Oficial do Estado de São Paulo’. Na ocasião, uma assessora teria pedido que Caio “não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes no evento”. O pedido não foi obedecido por André, que tirou uma foto do ator, que se irritou com o flash. Em entrevista à Glamour, em 2016, Ligeiro falou sobre o ocorrido: “Eu corri enquanto outro fotógrafo segurou o Caio e mais uma pessoa tentou ficar na frente do ator. Mas Caio puxou a minha camiseta e me deu uma cabeçada. Veio depois tentar pedir desculpas, mas não senti verdade. A minha cabeça e olho começaram a sangrar. Fui atendido pela ambulância e fui pro hospital tomar três pontos no supercílio”. Posteriormente, em seu Facebook, Caio também falou sobre a situação, reconhecendo que errou na ocasião e pedindo desculpas ao fotógrafo, à sua família e aos seus fãs.

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua cria canal na web

Guilherme de Pádua acaba de lançar um canal no YouTube para falar sobre religião e o sistema prisional brasileiro. Pastor evangélico desde 2017, o ex-ator se converteu à religião em 2002, um ano depois de sair da prisão em que cumpria pena pelo assassinato da atriz Daniella Perez em 1992. Dois vídeos já estão no ar. O primeiro, intitulado ‘Agora virou santo, né?’, ele fala sobre as críticas feitas aos criminosos que se converteram à religião. No segundo vídeo, o ex-ator trata das facções dentro das cadeias. Pádua ficou preso por 6 anos e 9 meses e diz que a separação dentro dos presídios é importante para reduzir os problemas. “Aqui no Brasil quem manda na cadeia são as autoridades”, garante o ex-presidiário. Ele está solto há quase 19 anos. Em dezembro de 1992, Pádua e a ex-mulher, Paula Thomaz, armaram uma emboscada para atriz Daniella Perez, filha de Glória Perez, e a mataram com tesouradas. O crime chocou o Brasil.

Eliminado do ‘BBB 19, Vanderson fala sobre acusações de estupro

O participante Vanderson, desclassificado do BBB 19 na última quarta-feira, 23, respondeu às acusações de estupro, agressão física e importunação pela primeira vez após deixar o programa. “Pessoal, eu queria muito agradecer todo mundo que estava comigo e tentou me ouvir. Eu sei que rolaram algumas histórias estranhas, mas isso é bobagem, né? Cada um fala o que quer, mas só existe uma verdade na vida. Então, assim, as verdades surgirão “, disse nos stories de seu Instagram na madrugada desta sexta-feira, 24. Vanderson foi denunciado por três mulheres em Rio Branco, no Acre, sua cidade natal, sob acusações que envolvem estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor.

