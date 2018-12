‘Faça você mesmo’ é saída para a mesa de Natal

Da redação

Falta de tempo, dinheiro curto e pouco espaço para guardar pinheiros e guirlanas depois das festas não precisam mais ser desculpas para a casa não ficar com cara de festa. Seguindo a tendência do “faça você mesmo”, a internet tem uma quantidade enorme de tutoriais para quem quer deixar a casa, sem exageros, mas com cara de Natal. Enfeites para a árvore, lâmpadas, guirlandas, Papai Noel e outros símbolos da época são itens caros e que exigem espaço, que quem mora em apartamento costuma não ter, para guardá-los. Mas não precisa ser assim. É possível trazer o espírito natalino para o lar com bastante criatividade e pouco custo.

Uma opção para deixar a mesa com cara de Natal é ter guardanapos de pano, por exemplo, nas cores vermelha ou verde, que também podem ser usadas em outras épocas do ano. Vale também os de papel nestas cores que acompanhados de velas branca podem ajudar a deixar a mesa com cara ainda mais natalina.

Uma dica valiosa para ter ideias do que fazer é buscar na internet conteúdos DIY (“do it yourself” ou faça você mesmo). Em vídeos ou conteúdo de blogs é possível aprender a criar desde enfeites para a árvore, arranjos, presépios, guirlandas até as tradicionais meias para colocar de enfeite nas portas.

Dicas para decoração

Na sala de jantar

Como centro de mesa ou para enfeitar aparadores e prateleiras, uma ideia é usar vidros transparentes cheios de bolas de Natal, pinhas ou nozes, que durante o jantar podem ser consumidas eliminando assim o problema de armazenamento de enfeites após as festas. Se houver outros espaços na casa onde essa estrutura encaixe, pode usar também.

Na mesa posta

Tem crianças em casa? Então aproveite os bichinhos de pelúcia que elas têm. Essa e a mais nova tendência das casas especializadas: a venda de bichinhos de pelúcia. Para deixar com cara de enfeite, use uma fita vermelha, verde ou dourada, fazendo um laço, e coloca-los como enfeite da árvore ou decoração na mesa do jantar.

Lavabo ou banheiro social

Uma bandeja com essência e vela perfumada um sabonete líquido e creme para as mãos, além de toalhinhas com motivos relacionados a essa época, dão um toque charmoso à casa. Basta escolher as cores de Natal e, para dar um toque mais charmoso, quando for receber amigos, coloque um pequeno galho de cedro ou outro ramo verde natural. O enfeite pode ser comprado em uma floricultura ou colhido no jardim ou no supermercado (folhas de erva doce ficam ótimas).

Para a sala

Os vasos, que já estão na casa, podem ser decorados com luzes ou fitas vermelhas, verdes ou douradas. Assim eles ajudam trazer à memória que o Natal chegou. As velas são sempre muito bem-vindas para compor um clima de aconchego nos ambientes e nesta época mais ainda. Abuse delas na decoração.

As velas não precisam ser aquelas decoradas e mais caras. Nos supermercados as chamadas velas de 7 dias e as usadas para réchaud são opções mais baratas e que podem deixar a casa linda.

Ceia

Uma dica para deixar a mesa iluminada é escolher uma travessa bem bonita, colocar água e distribuir algumas velhinhas de réchaud. Bolas de natal, completam essa decoração simples e barata, mas de grande efeito visual.

Outro cuidado que pode deixar o jantar de Natal ainda mais gostoso, se houver espaço, é marcar os lugares com o nome de cada um em cartões.

Uma outra ideia é pintar garrafinhas de long necks com tinta spray. Para as festas de final de ano, a dica é usar o dourado, para dar um ar mais elegante, e usá-las como porta-velas (apenas certifique-se de colocar em alguma superfície bem segura e longe do alcance de crianças e bichinhos.

Os potes de conservas, como palmito e doces, podem servir de enfeites também. Sagu pode ser “neve” e bolas pequenas de natal ou até mesmo uvas ou outras frutinhas vermelhas pode ser usadas na decoração da mesa.