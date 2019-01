Instituto NET Claro Embratel lança segunda temporada de websérie com grandes pensadores na educação

Redação Bem Paraná, com assessoria

O Instituto NET Claro Embratel, responsável pelas iniciativas de responsabilidade social das três marcas, lança a segunda temporada da websérie “Os Pensadores na Educação”, com o objetivo de contribuir com a formação de professores. O conteúdo foi dividido em cinco episódios e traz especialistas comentando obras e conceitos de grandes pensadores.



O primeiro capítulo “Pestalozzi e a aprendizagem pela afetividade” traz Dora Incontri, doutora em educação pela Universidade de São Paulo, analisando a obra do suíço Johann Heinrich Pestalozzi, que criou um modelo educacional que leva em conta o desenvolvimento físico e emocional dos estudantes.



No segundo episódio, o espectador vai conferir a participação de Christiane Coutheux Trindade, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, que apresenta o estadunidense John Dewey, que enfatizou a necessidade de a escola formar os estudantes de maneira integral e com foco na promoção da democracia.



“Freinet e o ensino com base nos interesses do aluno” é o terceiro capítulo e traz Ivan Fortunato, professor do Instituto Federal de São Paulo e estudioso da obra de Célestin Freinet, docente que procurou alternativas as maneiras de ensinar que não dependessem unicamente da transmissão do conhecimento pelo professor. (nesse parágrafo tirei uma vírgula, um “que” e um “explica”)



O quarto capítulo aborda o pensador Anísio Teixeira, um administrador público brasileiro, que foi um dos autores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento referência em propostas para transformar o ensino no país. No episódio, André Luiz Paulilo, professor de história da educação da Universidade Estadual de Campinas, comenta sobre o legado de Anísio.



No capítulo final, o espectador acompanha Natália Matheus, doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, descrever as descobertas do pesquisador Burrhus Frederic Skinner, que possibilitaram desvendar novos modos de aprendizagem. Em sua trajetória, Skinner foi um dos expoentes da análise do comportamento e das relações entre ações desempenhadas pelas pessoas e respostas dadas pelo ambiente físico ou social com o qual elas interagem.



Para acompanhar a segunda temporada da websérie “Os Pensadores na Educação”, basta acessar o portal do Instituto NET Claro Embratel (www. institutonetclaroembratel.org. br).