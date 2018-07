Looks variados serão mostrados na 2ª edição Boqueirão Fashion Day

SMCS

Looks variados, distribuídos em quatro desfiles temáticos, que trarão nos detalhes uma Curitiba estampada em moda darão a tônica da segunda edição do Boqueirão Fashion Day, que será realizado na próxima sexta-feira (20/7).

“A coleção criada para o Boqueirão Fashion Day traz uma moda democrática”, explica o produtor Victor Sálvaro, responsável pelos desfiles.

Segundo ele, os profissionais convidados se preocuparam em produzir roupas comerciais, que serão depois do evento doadas a um projeto social.

Quem for à Rua da Cidadania Boqueirão poderá conferir uma ampla e variada seleção de roupas nos desfiles #Curitibasualinda, a coleção criada pela artesã Dona Pedrina, as sofisticadas peças da coleção de Edna Weber e criações especiais com os produtos das empresas da Rua Bley Zorning.

Confira na galeria de fotos os looks que serão mostrados na Rua da Cidadania Boqueirão, que na sexta à noite vai se transformar numa grande passarela a destacar a criatividade e os produtos deste importante polo têxtil do Paraná.

As agências que compõe o casting de modelos são Armazem Models, Forum Model, Las Models, Just Models e WR, com apoio do Sindicato das Manequins e Modelos do Paraná.

Serviço

2° Boqueirão Fashion Day

Rua da Cidadania do Boqueirão

Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

20 de julho – sexta

A partir das 19h

Palestras temáticas a partir das 14h.