Noite de terça tem chuva em Rio Branco do Sul, Colombo, Campo Largo e Tijucas do Sul

Da Redação Bem Paraná com sites

Demorou um pouco mais em relação aos últimos dias, mas as "chuvas de verão" também atuam na Região Metropolitana de Curitiba (RMC)nesta noite de terça-feira (15). Chove mais forte com direito a trovoadas em Rio Branco do Sul e Colombo, na parte Norte da RMC, em Campo Largo e em Tijucas do Sul, esta mais ao Sul da região. Também chove em alguns de Curitiba.

Perto do Rio Paraná houve a atuação de várias áreas e linhas de instabilidade nesta noite. Em Marechal Cândido Rondon e Palotina houve registro de ventos fortes, acima dos 60 km/h. Nos demais setores as chuvas são bastante localizadas, com alguns raios. A tarde novamente foi quente no Estado. Em Guaraqueçaba a temperatura chegou aos 37,3°C.

Uma frente fria avança sobre o extremo sul do Brasil nesta quarta-feira (16). No Paraná previsão para a maior presença de nuvens nos setores mais ao sul desde cedo, com chuvas isoladas. Na maioria das regiões paranaenses o dia será de calor, com instabilidades isoladas especialmente a partir da tarde.